Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta sexta-feira.

O barril do Brent para março cedeu 0,92%, a US$ 86,66, e o WTI para o mesmo mês, 1,64%, a US$ 79,68.

