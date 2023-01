Partido Republicano dos EUA reelege presidente apoiada por Trump

A presidente do Comitê Nacional Republicano, Ronna McDaniel, vista como a favorita de Donald Trump, foi reeleita nesta sexta-feira (27) depois de uma dura disputa no partido, que se mostra dividido com vistas à próxima corrida pela Casa Branca.

O partido chegou à eleição enfrentando questionamentos internos por não ter conseguido o controle do Senado nas eleições de meio de mandato de novembro (conhecidas como "midterms"), nas quais conquistou a Câmara dos Representantes por uma estreita maioria.

Personalidades republicanas destacaram o impacto do desempenho ruim nas 'midterms' dos candidatos apoiados por Trump, a quem algumas vozes responsabilizaram pelo revés eleitoral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

McDaniel, considerada a favorita do ex-presidente, venceu com 111 votos sua concorrente, a advogada Harmeet Dhillon, que obteve 51 votos e havia recebido o apoio do governador da Flórida, Ron DeSantis, apontado como o principal adversário de Trump para as primárias de 2024.

"Com a união de todos nós, os Democratas vão nos ouvir em 2024", disse McDaniel ao vencer a votação.

Trump, que promoveu McDaniel para o cargo em 2016, quando era presidente, não lhe deu apoio público desta vez, mas a aplaudiu de imediato pela vitória em sua rede social, a Truth Social.

"Parabéns a Ronna McDaniel em sua grande VITÓRIA como PRESIDENTE DO RNC [Comitê Nacional Republicano]", escreveu.

Trump já oficializou sua candidatura à Casa Branca, e cresce a expectativa em torno de DeSantis.

Na véspera da eleição, o governador se pronunciou a favor de Dhillon e da necessidade de mudanças no Partido Republicano depois de três ciclos eleitorais com resultados "não satisfatórios".

"Acho que precisamos de uma mudança. Acho que precisamos de sangue novo no Comitê Nacional Republicano", disse DeSantis em entrevista ao meio digital partidário Florida's Voice.

"Gosto do que Harmeet Dhillon disse [...] Precisamos de uma mente fresca", acrescentou DeSantis.

Depois da votação, Dhillon, que foi advogada de Trump ante o comitê do Congresso que investigou a invasão do Capitólio de 6 de janeiro de 2021, evidenciou com suas palavras que a divisão no partido é profunda.

"Ninguém vai nos unir em torno do partido tal como ele está, claramente ignorando suas bases, recusando-se a caminhar em uma direção que nos ajude a realmente vencer", disse a advogada.

"Acho que o partido terá que lidar com as consequências de estar desconectado de suas bases".

Para Wendy Schiller, professora de ciência política da Universidade Brown, a disputa entre as duas mulheres se tornou um confronto tácito entre DeSantis e Trump.

"DeSantis está tentando se projetar como o próximo líder do partido", disse Schiller em entrevista à AFP.

"Não há outro motivo para se pronunciar sobre esta eleição, a menos que você esteja planejando disputar a Presidência", acrescentou.

Os 168 membros do Comitê Nacional Republicano se reuniram no luxuoso resort Dana Point, no sul da Califórnia. Um terceiro candidato, o empresário Mike Lindell, que também é visto como próximo de Trump, obteve quatro votos.

rfo-pr/yow/gm/mvv/ic/rpr

Tags