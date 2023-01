Anna, de 1 ano de idade, escapou da situação sem nenhum ferimento. Já a filha mais velha, Isla, de 3 anos, quebrou as duas pernas e a pélvis

Dave Miln perdeu as duas pernas após salvar as filhas de serem atropeladas por um veículo de remoção de neve. Ele ficou preso embaixo da máquina por mais de uma hora até que fosse resgatado. O acidente aconteceu na manhã do dia 22 de dezembro no sul da Califórnia, nos Estados Unidos.

Além das duas amputações, Dave quebrou os dois fêmur, a pélvis, uma parte inferior da coluna vertebral, o sacro e três costelas, conforme o Daily News. Anna, de 1 ano de idade, escapou da situação sem nenhum ferimento. Já a filha mais velha, Isla, de 3 anos, quebrou as duas pernas e a pélvis.

“Isla ainda está de cadeira de rodas, mas parece que, lentamente, ela está recuperando seu antigo sorriso”, escreveu a família em uma publicação feita no Gofundme — site para arrecadação de dinheiro. “Ela é uma menina muito forte e corajosa”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pai tem duas pernas amputadas após salvar filhas de atropelamento com veículo de remoção de neve (Foto: Reprodução/Gofundme)



A família aproveitava as férias em um resort no sul da Califórnia. Quando o acidente aconteceu, Dave e a esposa Clare estavam levando as meninas para uma aula de esqui, quando um veículo avançou na direção deles.

Para evitar o atropelamento das garotas, ele pulou na frente do veículo e ficou preso embaixo dele por mais de uma hora. Ele se manteve consciente durante toda a situação. O caso é parecido com o acidente do ator Jeremy Renner que também foi atropelado por uma máquina de remover neve.

De acordo com o site People, Dave é veterano das Forças Armadas da Austrália e vivia em San Diego, nos Estados Unidos. Depois do acidente, ele voltou para Sydney, no país de origem.



Sobre o assunto Cachorro aciona arma acidentalmente e mata homem nos EUA

Buzz Aldrin, segunda pessoa a pisar na Lua, casa aos 93 anos

Após ter sido abandonado, cão de 23 anos é o 'mais velho do mundo'

As ideias geniais realmente surgem no meio do banho? Descubra

Consumo excessivo de sal pode aumentar o estresse, aponta estudo

Tags