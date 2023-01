Navio misterioso descoberto na Inglaterra em 2019 é identificado

A agência britânica de proteção ao patrimônio anunciou, nesta sexta-feira (27), que conseguiu identificar as origens de um misterioso navio do século XVII, descoberto em 2019 no fundo do mar na costa da Inglaterra.

Desde a sua descoberta, um mistério envolveu esta embarcação de 32 metros de comprimento.

Após anos de pesquisa, os cientistas da Historic England conseguiram identificá-lo como o "Klein Hollandia", um navio de guerra holandês afundado pelos ingleses em 1672.

"A condição do navio é mais do que notável e pode nos fornecer informações interessantes sobre como os navios holandeses foram construídos no século XVII e as atividades que ocorreram a bordo", informou a Historic England em um nota.

Segundo a agência britânica, que fez a sua investigação em colaboração com arqueólogos subaquáticos e acadêmicos holandeses, encontraram "uma boa parte da sua estrutura de madeira, os canhões, tijolos de mármore italiano e peças de cerâmica italiana" no fundo do mar.

Os cientistas examinaram esses restos para determinar as origens do navio.

O "Klein Hollandia", que participou de todas as grandes batalhas da segunda guerra anglo-holandesa (1665-1677), foi afundado enquanto carregava uma carga de tijolos de mármore.

Navegava do Mediterrâneo para um porto holandês quando foi atacado por um esquadrão inglês.

Após a morte de seu capitão em combate, os marinheiros ingleses assumiram o controle. Mas o navio acabou naufragando, segundo a Historic England.

Seu naufrágio, segundo a agência britânica, contribuiu para a eclosão da terceira guerra entre a Inglaterra e a Holanda, que disputaram o controle do comércio marítimo entre os séculos XVII e XVIII.

