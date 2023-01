"Não poderia estar mais preparado", diz Tsitsipas sobre final do Australian Open

O grego Stefanos Tsitsipas, número quatro do mundo, garantiu nesta sexta-feira que está em perfeitas condições para disputar a final do Aberto da Austrália no próximo domingo, depois de vencer nas semi-finais o russo Karen Khachanov.

"Não poderia estar mais preparado para este momento", disse o tenista grego em entrevista coletiva após a vitória de quatro sets sobre Khachanov (7-6 [7/2], 6-4, 6-7 [6/ 8], 6-3).

"É uma humilde oportunidade para mim. Estar na final aqui significa muito (...) Vou aproveitar esta oportunidade e vou me preparar para este grande dia", insistiu Tsitsipas, de 24 anos. Ele enfrentará o sérvio Novak Djokovic que horas depois derrotou o americano Tommy Paul por 3 sets a 0, com parciais de 7-5, 6-1 e 6-2.

Em seu quinto ano no top 10, o grego busca seu primeiro título de Grand Slam após a derrota para Djokovic na final de Roland Garros em 2021 e, caso consiga, também garantiria a liderança do ranking da ATP pela primeira vez em sua vida dele.

"Me lembro de assistir na TV e dizer para mim mesmo: 'Quero estar lá um dia'", explicou Tsitsipas sobre vencer um Grand Slam. "Sabia que ia ser um caminho muito longo para chegar (...) Mas acreditava, acreditava muito", acrescentou.

Embora tenha dito não se lembrar da derrota em Roland Garros para Djokovic, Tsitsipas garantiu que se sente mais preparado do que há dois anos.

"Estou jogando um ótimo tênis. Estou desfrutando. Não vejo desvantagens ou negatividade no que estou tentando fazer na quadra. Mesmo se não funciona, estou muito otimista e positivo sobre qualquer adversário que eu tenha que enfrentar", explicou.

"Isso é algo que estava faltando no meu jogo. Agora acredito genuinamente no que sou capaz de fazer. Isso é mais do que suficiente", acrescentou.

