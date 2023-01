Manchester City elimina Arsenal (2-1) e avança às oitavas da Copa da Inglaterra

Em um duelo de gigantes desta temporada, o Manchester City venceu o Arsenal por 2 a 1, nesta sexta-feira pelos 16-avos da final da Copa da Inglaterra.

O City avançou assim para as oitavas do torneio contra os 'Gunners' que lideram a Premier League, com cinco pontos de vantagem e um jogo a menos que os jogadores comandados por Josep Guardiola.

Com Matt Turner no gol, Rob Holding na defesa, Fabio Vieira no meio e Leandro Trossard estreando no ataque, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, optou por mudanças para esta partida, enquanto Guardiola escolheu um time titular mais clássico, com Erling Haaland comandando o ataque e a presença de destaques como Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Jack Grealish e Ilkay Gündogan.

Apesar disso, o Arsenal chegou a ser superior no início da partida, com boas chances de Takehiro Tomiyasu (5) e Trossard (21).

Aos poucos, a tendência começou a mudar, principalmente no segundo tempo, quando o Arsenal ficou sem Thomas Partey, substituído no intervalo.

Os londrinos foram cedendo o controle do jogo ao City, que passou para um esquema 4-4-2 com a entrada de Julián Álvarez no lugar de Mahrez aos 58 minutos.

O argentino tricampeão do mundo mandou a bola na trave, pouco antes de Grealish dar uma assistência para Nathan Aké, cujo chute rasteiro surpreendeu Turner, abrindo o placar (minuto 65).

O Arsenal tentou reagir. Arteta apostou nas jogadas de Oleksandr Zinchenko, Gabriel Martinelli e Martin Odegaard, mas o goleiro reserva do City, Stefan Ortega, se mostrou muito atento e evitou o empate.

Guardiola, o professor, venceu assim a batalha neste jogo contra Arteta, seu excelente aluno e ex-assistente, embora ambos tenham mostrado que a disputa pelo título da Premier League promete ser emocionante.

No campeonato inglês, o duelo entre os dois será no dia 15 de fevereiro, no estádio do Arsenal.

As oitavas de final da Copa da Inglaterra continuam neste fim de semana. O Liverpool visita o Brighton, enquanto o Manchester United recebe o Reading, da segunda divisão.

-- Resultados e programação dos 16-avos de final da Copa da Inglaterra que serão disputados entre sexta e segunda-feira (horário de Brasília):

- Sexta-feira

(+) Manchester City - Arsenal 1 - 0

- Sábado

(9h30) Walsall (D4) - Leicester

Accrington Stanley (D3) - Leeds United

(12h00) Southampton - Blackpool (D2)

Ipswich Town (D3) - Burnley (D2)

Luton Town (D2) - Grimsby Town (D4)

Blackburn (D2) - Birmingham (D2)

Sheffield Wednesday (D3) - Fleetwood Town (D3)

Bristol City (D2) - West Brom (D2)

Fulham - Sunderland (D2)

(15h00) Preston North End (D2) - Tottenham

(17h00) Manchester United - Reading (D2)

- Domingo

(10h30) Brighton - Liverpool

(11h00) Stoke (D2) - Stevenage FC (D4)

(13h30) Wrexham (D5) - Sheffield United (D2)

- Segunda-feira

(15h45) Derby County (D3) - West Ham

(+) classificados para as oitavas de final.

