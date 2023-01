Inflação nos EUA tem leve queda, a 5,0% interanual em dezembro

A inflação teve leve queda nos Estados Unidos e ficou em 5% nos 12 meses até dezembro, ante 5,5% no ano móvel encerrado em novembro - de acordo com o índice PCE divulgado pelo Departamento do Comércio nesta sexta-feira (27).

De acordo com esse índice privilegiado pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central americano), os preços subiram 0,1%, o mesmo que no mês anterior, uma decepção para os analistas que esperavam estabilidade.

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis de alimentação e energia, voltou a crescer pela primeira vez desde agosto, 0,3%, ante 0,2% em novembro. Essa variação era esperada pelo mercado.

Na medição anual, a inflação subjacente também se moderou, a 4,4% em dezembro, ante 4,7% em novembro, sempre em 12 meses.

Já a renda das famílias aumentou 0,2%, um pouco menos do que em novembro, e seus gastos caíram 0,2%.

O Fed quer levar a inflação para 2% ao ano. Para tentar conseguir isso, elevou repetidamente suas taxas básicas de juros, um movimento que encarece o crédito. Com isso, desestimula o consumo e o investimento, reduzindo a pressão sobre os preços.

O índice PCE confirma a tendência de queda que marcou o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), com alta de 6,5% em 12 meses em dezembro, ante 7,1% no mês anterior.

