EUA condena ataque 'horrendo' em Jerusalém Oriental

Os Estados Unidos condenaram, nesta sexta-feira (27), o ataque mortal a uma sinagoga em Jerusalém oriental antes da visita a Israel do secretário de Estado americano, Antony Blinken.

"É absolutamente horrendo", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Vedan Batel. "Condenamos nos termos mais enérgicos este aparente atentado terrorista. Nosso compromisso com a segurança de Israel está blindado e estamos em contato direto com nossos parceiros israelenses", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

set/ce/gm/db/mvv

Tags