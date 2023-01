Djokovic vence Tommy Paul e vai disputar final do Aberto da Austrália contra Tsitsipas

O astro sérvio Novak Djokovic venceu o americano Tommy Paul nesta sexta-feira e vai disputar a final do Aberto da Austrália contra o grego Stefanos Tsitsipas, seu último obstáculo para igualar os 22 títulos de Grand Slam de Rafael Nadal.

Embora longe de seu melhor nível, especialmente no primeiro set, o número 5 do mundo chegou à sua décima final em Melbourne derrotando Paul (nº 35) com parciais de 7-5, 6-1 e 6-2.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

dbh/pm/aam

Tags