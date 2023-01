Djokovic diz que polêmica com seu pai foi mal interpretada

O sérvio Novak Djokovic disse nesta sexta-feira (27) que espera ter a presença de seu pai na final do Aberto da Austrália no próximo domingo (29), após polêmica nos últimos dias ter sido uma "má interpretação".

"É claro que não foi legal para mim não tê-lo durante a semifinal (...), gostaria que ele estivesse lá na final", confessou o tenista após a vitória sobre o americano Tommy Paul.

Os momentos que antecederam a partida foram marcados por uma polêmica envolvendo o seu pai, que posou com torcedores que exibiam bandeiras pró-Rússia e símbolos proibidos no Aberto da Austrália, após as quartas de final, na quarta-feira (26).

Diante da situação, o embaixador ucraniano na Austrália pediu as organizadores do torneio que retirassem a credencial do pai do atleta, Srdjan, que havia anunciado horas antes que não assistiria à partida no Melbourne Park.

Djokovic explicou que seu pai apenas cumprimentou e tirou fotos com torcedores, como faz em todos os jogos, e não se deu conta dos símbolos que estavam sendo carregados pelas pessoas.

"Meu pai passava por ali, com muitas bandeiras sérvias ao seu redor. Foi o que ele pensou, que estava tirando fotos com alguém da Sérvia", comentou.

"Foi lamentável que a má interpretação do que aconteceu tenha chegado a tal nível (...) Mas espero que as pessoas entendam que não houve absolutamente nenhuma intenção de apoiar qualquer tipo de guerra", continuou ele, dizendo que seu pai e sua família nunca apoiarão "qualquer tipo de violência ou guerra", acrescentou.

O tenista reconheceu que a polêmica o afetou durante a semifinal, na qual demorou a encontrar o seu ritmo durante o primeiro set, mas conseguiu superar o americano.

"Isso me afetou, é claro. Eu não sabia disso até ontem à noite. E, claro, não fiquei feliz em ver isso", disse, acrescentando que não gostaria de passar pelo mesmo acontecimento do ano passado, quando foi expulso da Austrália por não ter se vacinado contra a covid-19.

"Não é algo que eu queira ou precise. E espero que as pessoas deixem fluir e possamos nos concentrar no tênis", finalizou.

