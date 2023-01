Comunicado do Business Wire :NTT Communications Corporation

A Toyota Tsusho Corporation ("Toyota Tsusho"), a Internet Initiative Japan Inc. ("IIJ"), a NEC Corporation ("NEC") e a NTT Communications Corporation ("NTT Com") anunciaram, hoje, a conclusão de um contrato com a Uzbektelecom, uma operadora de telecomunicações estatal no Uzbequistão, para um projeto de desenvolvimento de infraestrutura de telecomunicações (o "Projeto") para fornecer um data center e infraestrutura de telecomunicações para um sistema avançado de comunicação de dados (o "Sistema").

A instalação do sistema está programada para começar em 2023 e espera-se que o lançamento sequencial das operações melhore significativamente o ambiente de comunicações do país situado na Ásia Central.

1. Contexto

Em resposta à crescente demanda de comunicação de dados impulsionada pela digitalização de vários setores, o Uzbequistão está expandindo sua infraestrutura de telecomunicações com o objetivo de melhorar a qualidade das comunicações e acabar com a divisão digital entre as áreas urbanas e rurais. De acordo com esse panorama, o governo do país tomou a decisão de acelerar a transformação digital (DX) e introduzir as mais recentes tecnologias de informação para sua estratégia de digitalização "Digital Uzbekistan 2030".

2. Visão geral

Para o Projeto, lançado na Digital Uzbekistan 2030, as quatro empresas fornecerão equipamentos e serviços de telecomunicações necessários para os data centers da Uzbektelecom em três grandes cidades (Tasquente, Bucara e Kokand), expansão das redes de dados e transporte de telecomunicações, bem como da rede internacional de comunicação de dados. Espera-se que isso aumente significativamente a velocidade, capacidade e qualidade da infraestrutura de telecomunicações e contribua para impulsionar a DX no Uzbequistão, facilitando assim a transição do país para uma economia digital no futuro.

O Projeto é financiado pelo Banco do Japão para a Cooperação Internacional (JBIC), pela Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) e pelo MUFG Bank, Ltd.

3. Perspectiva

Por meio do Projeto, as quatro empresas contribuirão para a realização de uma sociedade mais conveniente e confortável, bem como para o desenvolvimento sustentável de indústrias no Uzbequistão e em outros países da Ásia Central.

Papéis desempenhados pelas empresas participantes:

-- Toyota Tsusho Como empresa contratada principal do Projeto, atuará como coordenadora geral, a fim de garantir o bom andamento do Projeto.

-- IIJ Nos projetos de construção do centro de armazenamento e processamento de dados (data center), contribuirá para o desenvolvimento de uma infraestrutura digital sustentável no Uzbequistão, fornecendo seus módulos de TI "co-IZmo/I" tipo contêiner de alta qualidade, alta eficiência e energeticamente eficiente, criando a plataforma de nuvem e fornecendo treinamento para a equipe operacional do data center da Uzbektelecom.

-- NEC No projeto de expansão da rede de transporte de telecomunicações e rede de dados da Uzbektelecom, contribuirá para a operação da infraestrutura nacional de telecomunicações, fornecendo equipamentos de comunicação de multiplexação de comprimento de onda de fibra óptica e treinamento para a equipe operacional da Uzbektelecom, aproveitando seus muitos anos de experiência no suporte à infraestrutura de telecomunicações do Uzbequistão.

-- NTT Com No projeto de expansão da rede internacional de comunicação de dados, contribuirá para a realização da DX no Uzbequistão por meio da expansão da rede internacional de comunicação de dados do país, fornecendo equipamentos para a rede de comunicação em larga escala e formação para a equipe operacional da Uzbektelecom.

-0- *T Informações sobre a Toyota Tsusho Nome da empresa Toyota Tsusho Corporation Localização Cidade de Nagoya, Prefeitura de Aichi (Japão) Fundação 1º de julho de 1948 Capital 64,936 bilhões de ienes Representante Ichiro Kashitani - presidente e CEO Descrição do negócio Comércio nacional e internacional de mercadorias, exportação e importação de mercadorias, empreitada de construção civil, agentes de seguros, entre outros. Site oficial https://www.toyota-tsusho.com/english/*T

-0- *T Informações sobre a IIJ Nome da empresa Internet Initiative Japan Inc. Localização Chiyoda, Tóquio (Japão) Fundação 3 de dezembro de 1992 Capital 23,023 bilhões de ienes Representante Eijiro Katsu - presidente, co-CEO e diretor de Operações Descrição do negócio Fornecimento de conectividade à internet e serviço WAN, serviços relacionados à rede, construção civil, operação e manutenção de sistemas de rede, desenvolvimento e vendas de equipamentos de telecomunicações. Site oficial https://www.iij.ad.jp/en/*T

-0- *T Informações sobre a NEC Nome da empresa NEC Corporation Localização Minato, Tóquio (Japão) Fundação 17 de julho de 1899 Capital 427,8 bilhões de ienes Representante Takayuki Morita - presidente e CEO (diretor representante) Descrição do negócio Fornecimento de soluções de TIC nas áreas de negócios de soluções públicas, negócios de infraestrutura pública, negócios corporativos, negócios de serviços de rede e negócios internacionais. Site oficial https://www.nec.com/*T

-0- *T Informações sobre a NTT Com Nome da empresa NTT Communications Corporation Localização Chiyoda, Tóquio (Japão) Fundação 1999 Capital 230,9 bilhões de ienes Representante Toru Maruoka - presidente e CEO (membro representante da junta diretiva da empresa) Descrição do negócio Telecomunicações de longa distância no Japão, telecomunicações internacionais, negócios de soluções, serviços e soluções de TIC e negócios relacionados. Site oficial https://www.ntt.com/en/index.html*T

