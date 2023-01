Comunicado do Business Wire :Magna Motors

A concessionária oficial do BMW Group na República Dominicana, a Magna Motors, inaugurou o primeiro centro de serviços com novo design e formato para este tipo de instalação, o tornando o mais moderno e completo do Caribe.

Juan Vargas, Manager of BMW, Santo Domingo, Agustín Lama Verdeja, CEO at Magna Motors; Reiner Braun, President and CEO at BMW Group Latin America; Alejandro Echeagaray, CEO of Importer Markets for BMW Group Latin America and the Caribbean at BMW Group Latin America. (Photo: Business Wire)

Em um cenário incrivelmente moderno com convidados especiais, executivos da Magna Motors e representantes regionais do BMW Group, a concessionária iniciou oficialmente suas operações para fornecer serviços pós-venda aos clientes das três marcas do BMW Group: BMW, MINI e BMW Motorrad.

O moderno centro automotivo satisfaz 100% os padrões do Varejo Futuro. Tem capacidade para atender até 40 veículos por dia e prestar serviços de detalhamento expresso, contando com loja de peças e acessórios, restaurante e bar.

Também conta com recepção ativa climatizada para todas as marcas e expansão do serviço expresso FastLane. As instalações oferecem uma experiência abrangente de pós-venda que consolida todas as áreas de serviço das marcas do BMW Group no mesmo local. Dispõe de recepção ativa e locais de estacionamento para motos, bem como lojas de acessórios e equipamentos de todas as marcas.

Em seu discurso de abertura, Agustín Lama Verdeja, diretor executivo da Magna Motors, enfatizou que, "Esta não é apenas mais uma oficina de manutenção. Esta é uma experiência de serviço nova e muito diferente; não apenas para veículos, mas também para clientes, onde se tornam parte da experiência, se conectando de modo mais profundo com as marcas e suas paixões."

Em uma visita às instalações como parte da cerimónia de inauguração, Lama Verdeja disse que os clientes irão encontrar tudo o que precisam graças à combinação dos conceitos de alta qualidade, exclusividade, atendimento personalizado, conforto e modernidade.

Por sua vez, em sua primeira visita ao país, o presidente e diretor executivo do BMW Group para América Latina afirmou: "Gostaria de reconhecer as realizações que o Grupo MAGNA obteve no ano anterior. Estas conquistas, tanto aqui como no Uruguai, foram importantes e contribuíram significativamente para o BMW Group. Desde a liderança de vendas no setor Premium, a introdução e potencialização da eletromobilidade, a satisfação do cliente e, sem dúvida, facilidades como estas, fizeram com que vocês elevassem o nome da empresa ao topo."

O evento contou com a presença de Agustín Lama Verdeja, diretor executivo da Magna Motors; Reiner Braun, presidente e diretor executivo do BMW Group para América Latina; Alejandro Echeagaray, diretor executivo de Mercados de Importadores do BMW Group para América Latina e Caribe no BMW Group para América Latina; além de convidados especiais e clientes da marca.

