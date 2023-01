Comunicado do Business Wire :Boston Metal

A Boston Metal, uma empresa que desenvolve tecnologia para descarbonizar totalmente a produção de aço, anunciou hoje o primeiro fechamento - no valor de US$ 120 milhões - da captação de recursos da Série C liderada pela multinacional siderúrgica ArcelorMittal S.A. (NYSE: MT). O Fundo de Inovação Climática da Microsoft e a SiteGround Capital também participam desta rodada como novos investidores, ao lado dos grupos de investimento atuais.

O principal investimento da ArcelorMittal foi feito por meio de seu Fundo de Inovação XCarb®. Aditya Mittal, CEO da ArcelorMittal, comentou: "Estamos investindo em uma equipe, como é o caso da Boston Metal, que fez um progresso impressionante em um período de tempo relativamente curto, desenvolvendo uma tecnologia que tem potencial para revolucionar a siderurgia. Em nossas inúmeras e extensas conversas, ficamos impressionados com a paixão e a visão que eles têm em contribuir para a descarbonização da siderurgia. A Boston Metal é um acréscimo empolgante e muito bem-vindo ao portfólio do Fundo de Inovação XCarb®".

O processo patenteado de Molten Oxide Electrolysis (MOE - ou "eletrólise de óxido fundido") da Boston Metal está sendo comercializado para produzir aço verde e metais de alto valor, como estanho e nióbio. Os fundos de Série C serão ampliados à produção de aço verde na planta piloto da empresa nos arredores da cidade de Boston (EUA) e auxiliarão na seleção do local e projeto preliminar de sua primeira planta de aço verde. Os novos recursos também ajudarão a construção e comissionamento de uma fábrica de metais de alto valor na subsidiária brasileira da empresa, a Boston Metal do Brasil.

"O Fundo de Inovação Climática da Microsoft foi criado para acelerar o desenvolvimento e a implementação de tecnologia em áreas que terão o impacto mais significativo no clima. A tecnologia que a Boston Metal está desenvolvendo tem o potencial de fornecer aço verde acessível em escala, ajudando a impulsionar a descarbonização entre setores, o que é cada vez mais crucial para empresas com metas de redução de carbono, como a Microsoft", disse Brandon Middaugh, diretor do Fundo de Inovação Climática da Microsoft.

Com o desfecho do negócio, Irina Gorbounova, da ArcelorMittal, e Rick Cutright, da atual investidora OGCI Climate Investments, passaram a integrar o Conselho de Administração da empresa. "A Boston Metal formou uma equipe incrível que vem fazendo importantes progressos no avanço de sua tecnologia disruptiva desde que investimos pela primeira vez em sua Série A", disse Cutright, diretor de Tecnologia da OGCI Climate Investments. "Estamos muito entusiasmados em continuar este investimento e fazer parte da próxima fase do crescimento da empresa, à medida que ela desenvolve sua capacidade de revolucionar a indústria siderúrgica e apoiar uma economia com zero emissões líquidas de carbono".

O aço é um dos materiais mais importantes para nossa sociedade, com quase 2 bilhões de toneladas produzidas a cada ano. No entanto, a indústria depende de um processo de fabricação intensivo em carbono que contribui com quase 10% das emissões mundiais de carbono. Os principais consumidores de aço nos setores automotivo, de construção civil e de tecnologia estão exigindo soluções "net zero" de aço, e a indústria siderúrgica se comprometeu a atingir zero emissões líquidas de carbono até 2050. A Boston Metal está comercializando uma tecnologia de zero emissões destinada a alcançar a escala de bilhões de toneladas com os custos de produção competitivos necessários para revolucionar o panorama. A plataforma de MOE da empresa usa eletricidade renovável para converter todos os tipos de minério de ferro em aço por meio de um processo de uma única etapa que economiza energia. A tecnologia de MOE não libera dióxido de carbono ou outros subprodutos prejudiciais e não há necessidade de água de processo, produtos químicos perigosos ou catalisadores de metais preciosos.

"Nossa tecnologia foi projetada para descarbonizar a produção de aço em escala. Acreditamos ter uma equipe experiente, forte apoio financeiro e a tecnologia inovadora necessária para revolucionar o setor. O apoio da ArcelorMittal reforça ainda mais nossa capacidade de liderar a revolução do aço verde", afirmou Tadeu Carneiro, presidente e CEO da Boston Metal.

Complementar ao trabalho da empresa em aço, a Boston Metal do Brasil está focada em usar a MOE para aumentar a eficiência, sustentabilidade e rentabilidade da produção de metais. A MOE extrai seletivamente metais valiosos de materiais complexos e de baixa concentração que atualmente são considerados resíduos. Isso permite às mineradoras reduzir os passivos financeiros e ambientais da escória, aproveitando esse subproduto natural da produção de metal para criar novos fluxos de receita. Os primeiros resultados da Boston Metal do Brasil estão previstos para este ano de 2023.

Sobre a Boston MetalA Boston Metal é uma empresa mundial de soluções de tecnologia de metais que está comercializando a Molten Oxide Electrolysis (MOE - ou "eletrólise de óxido fundido"), uma plataforma patenteada de produção de metais de tonelagem alimentada por eletricidade. Espera-se que a MOE forneça à indústria metalúrgica uma solução mais eficiente, de menor custo e mais ecológica para a produção de aço e outros metais a partir de uma ampla variedade de matérias-primas e graus de minério de ferro. Apoiada pelos principais investidores e liderada por uma equipe altamente qualificada de cientistas e veteranos da indústria de metais, a tecnologia da Boston Metal foi projetada para uma abordagem direta e escalável para descarbonizar a produção de aço. A empresa está sediada em Woburn, Massachusetts (EUA), com uma subsidiária integral no Brasil. Para saber mais sobre a Boston Metal, acesse www.bostonmetal.com.

