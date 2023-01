Cidade ucraniana de Vugledar é cenário de batalha violenta

Uma batalha intensa está em curso em Vugledar, cidade do leste da Ucrânia que as tropas russas tentam conquistar, anunciaram os dois lados nesta sexta-feira (27).

O comandante da ocupação russa da região ucraniana de Donetsk (leste), Denis Pushilin, afirmou que esperava boas notícias" de Vugledar, uma cidade de mineração que antes da guerra tinha 15.000 habitantes.

A conquista de Vugledar "mudaria o equilíbrio de forças na frente de batalha", abrindo caminho para uma ofensiva em direção às cidades de Pokrovsk e Kurakhove, mais ao norte, destacou Pushilin em declarações à agência de notícias Ria Novosti.

Um de seus conselheiros declarou à agência Tass que estavam em curso combates "brutais" e que as forças russas "estabeleceram presença no sudeste e leste da cidade".

O porta-voz do exército ucraniano, Serguei Cherevaty, confirmou "combates violentos", mas afirmou que as tropas de Kiev impediram o avanço das forças russas.

"O inimigo está buscando uma vitória nesta região, mas não consegue graças aos esforços das forças de defesa da Ucrânia", disse.

A Ucrânia afirmou esta semana que o exército russo, superior em número oficiais e de equipamentos, intensificou os ataques no leste, em particular em Vugledar e Bakhmut, uma localidade que tentam controlar há vários meses.

As forças russas e as tropas do grupo paramilitar Wagner conquistaram recentemente Soledar, uma pequena cidade ao norte de Bakhmut.

Esta foi a primeira vitória de Moscou após uma série de derrotas militares.

