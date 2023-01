Casa Branca afirma estar 'profundamente preocupada' com violência na Cisjordânia

A Casa Branca disse nesta sexta-feira (27) que está "profundamente preocupada" com a escalada da violência na Cisjordânia, em meio a tensões após uma incursão israelense nesse território ocupado que deixou nove mortos.

"Estamos profundamente preocupados com este ciclo crescente de violência na Cisjordânia, assim como pelos foguetes que, aparentemente, foram lançados de Gaza", disse John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional do presidente Joe Biden, pedindo uma "desescalada".

"Acreditamos que todas as partes envolvidas devem buscar urgentemente desativar a crise", acrescentou em diálogo com jornalistas.

Israel e militantes palestinos na Faixa de Gaza trocaram disparos de mísseis nesta sexta-feira, o que gerou temores de uma escalada ainda maior depois da incursão israelense em um campo de refugiados na cidade de Jenin.

