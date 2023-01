Biden se diz 'indignado e profundamente dolorido' por vídeo de brutalidade policial

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se declarou, nesta sexta-feira (27), "indignado e profundamente dolorido" pelas imagens recentemente publicadas do brutal espancamento policial de Tyre Nichols, um homem negro de 29 anos, em Memphis.

"As imagens divulgadas esta noite vão indignar as pessoas, com razão", disse Biden em um comunicado, em que pediu aos manifestantes que se expressarem pacificamente. "Aqueles que buscam justiça não devem recorrer à violência ou à destruição", acrescentou.

