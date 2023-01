Azerbaijão acusa Irã de ataque contra sua embaixada em Teerã

O Azerbaijão acusou o Irã, nesta sexta-feira (27), de cometer um ataque "terrorista" contra sua embaixada em Teerã, que deixou um morto e dois feridos, e anunciou a retirada de sua equipe diplomática.

"Toda a responsabilidade pelo ataque recai sobre o Irã", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Azerbaijão, Ayxan Hacizada, à imprensa local, afirmando que uma recente campanha anti-Azerbaijão na imprensa iraniana "encorajou o ataque".

Os funcionários da embaixada "estão sendo retirados do Irã", disse o porta-voz ao canal TRT Haber TV, da Turquia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um homem armado com um fuzil kalashnikov matou o chefe da segurança da missão diplomática, de acordo com o ministério azeri. Outros dois guardas da embaixada ficaram feridos, mas seu estado de saúde é "satisfatório", segundo a mesma fonte.

De acordo com o comandante da polícia da capital iraniana, general Hossein Rahimi, o criminoso foi detido.

O chefe de polícia declarou à agência de notícias Tasnim que o atirador é um iraniano casado com uma azeri.

"O agressor apresentou como motivação problemas pessoais e familiares", disse Rahimi.

"Ele afirmou que sua esposa está detida na embaixada há nove meses", completou o policial, sem revelar mais detalhes.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, chamou o ataque de "terrorista".

"Exigimos uma investigação rápida e a punição dos terroristas", escreveu no Twitter.

O ataque também foi condenado com veemência pelo porta-voz da diplomacia iraniana, Nasser Kanani.

"De acordo com a investigação preliminar, a motivação foi algo pessoal", destacou Kanani, em um comunicado.

Rahimi disse que o agressor entrou na embaixada com duas crianças.

Imagens registradas por câmeras de segurança e que foram divulgadas nas redes sociais mostram um homem saindo de um veículo diante da representação diplomática. Nenhum menor de idade é observado ao seu lado.

Em outras imagens, um homem armado com um fuzil ataca várias pessoas. Posteriormente, um corpo aparece caído no chão, coberto com uma manta.

A Rússia expressou "consternação" com o ataque e manifestou condolências e apoio ao Azerbaijão.

O Irã tem milhões de habitantes azeris, uma etnia presente principalmente no Azerbaijão, Irã e Rússia. Há vários anos, a República Islâmica acusa o país vizinho de fomentar sentimentos separatistas em seu território.

As relações entre Baku e Teerã são tradicionalmente complicadas. O Azerbaijão, onde se fala uma língua turca, é um aliado próximo da Turquia, rival histórico do Irã.

Teerã também teme o uso do território azerbaijano em uma eventual ofensiva contra o Irã por parte de Israel, principal fornecedor de armas em Baku.

bur/pz/meb/es/fp/tt

Tags