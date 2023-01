Wigan demite técnico Kolo Touré após nove partidas

O marfinense Kolo Touré foi demitido do cargo de técnico do Wigan depois de não conseguir vencer nenhum dos nove jogos que disputou no comando da equipe, anunciou o clube da segunda divisão inglesa nesta quinta-feira.

"Infelizmente, os resultados em campo não foram os que gostaríamos", explicou o dirigente do Wigan, Malachy Brannigan.

O ex-zagueiro do Arsenal, Manchester City e Liverpool, de 41 anos, assinou um contrato de três anos com o Wigan no final de novembro, em sua primeira experiência como técnico de um time profissional.

No entanto, o Wigan somou apenas dois pontos em sete jogos do campeonato e está na última posição da tabela, quatro pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Wigan também foi eliminado da FA Cup após um empate e uma derrota para o Luton.

Antes de comandar o Wigan, Kolo Touré foi auxiliar técnico da seleção da Costa do Marfim, do Celtic de Glasgow e do Leicester.

