Vinicius Jr diz que "ama Madrid"

O atacante brasileiro do Real Madrid Vinícius Jr afirmou nesta quinta-feira no Twitter que "ama Madri", no que parece ser uma resposta à aparição pela manhã de um boneco pendurado numa ponte com sua camisa e uma frase contra o time 'merenque'.

O boneco foi pendurado simulando um enforcamento em uma ponte perto do centro de treinamento do Real Madrid.

Uma faixa foi colocada na ponte com os dizeres "Madri odeia o Real", segundo fotos e vídeos divulgados pela mídia local.

De acordo com a imprensa madrilenha, a frase que aparece no boneco costuma ser usada por torcedores radicais do Atlético de Madrid.

Vinicius respondeu a esse incidente com um gol que fechou a virada no clássico das quartas de final da Copa do Rei, que o Real Madrid venceu o Atlético por 3 a 1 após a prorrogação.

Depois da vitória, o atacante merengue publicou pela primeira vez um tuíte afirmando que "Só existe um Madrid. Todos sabem".

Minutos depois publicou outro em que numa fotografia sua no jogo, escreveu "Vini ama Madrid" com um coração, no que parece ser uma resposta à frase que apareceu na manhã desta quinta-feira com o boneco.

