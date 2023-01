Suposto cúmplice de suspeito de espionagem russa é preso na Alemanha

A Procuradoria federal alemã anunciou nesta quinta-feira (26) a prisão, no fim de semana passado, de um suposto cúmplice de um agente de Inteligência alemão acusado de espionar para a Rússia, que foi preso antes do Natal.

O cidadão alemão Arthur E. "forneceu informações aos serviços secretos russos", recebidas de Carsten L., um agente dos serviços secretos alemães de Inteligência (BND, na sigla em alemão), segundo nota da Procuradoria federal em Karlsruhe (oeste). Este último foi há mais de um mês.

De acordo com a Procuradoria, Arthur E., que foi preso no domingo e testemunhou perante um juiz na segunda-feira (23), não trabalhava para os serviços de Inteligência alemães, ao contrário de Carsten L.

Sua prisão ocorreu em um aeroporto de Munique (sul), no retorno para seu país após uma viagem aos Estados Unidos, informou a Procuradoria.

"A investigação foi realizada em estreita colaboração com os serviços secretos alemães (BND) e com o apoio do FBI americano", detalhou.

A prisão de Carsten L. em 22 de dezembro teve grande cobertura da mídia na Alemanha, embora as autoridades não tenham dado muitos detalhes sobre as informações que ele conseguiu fornecer aos serviços secretos russos.

