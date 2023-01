Sobe para 40 o número de mortos em explosão de bomba na Nigéria

Pelo menos 40 pastores morreram após a explosão de uma bomba no centro da Nigéria, uma região marcada por tensões étnicas e religiosas, segundo um novo balanço das autoridades divulgado nesta quinta-feira (26).

Os pastores estavam com seu gado no vilarejo de Rukubi, localidade situada na divisa dos estados de Nasarawa e Benue, quando ocorreu a explosão na quarta-feira.

"Agora temos uns 40 mortos", disse aos jornalistas o governador de Nasarawa, Abdullahi Sule.

O balanço anterior mencionava 27 mortos.

"O rumor que circulou anteriormente dizia que a força aérea realizou um bombardeio, mas agora sabemos que nenhum avião militar sobrevoou a área", disse Sule ao canal de televisão Arise News.

"Ao invés disso, foi um drone que sobrevoou a área e lançou a bomba", acrescentou o governador, sem especificar quem teria operado o equipamento.

Um grupo representante de pastores havia dito que a bomba tinha sido lançada por um avião militar nigeriano. "Foi um bombardeio aéreo", declarou Lawal Dano, um representante da associação de criadores de gado Miyetti Allah.

O Exército nigeriano não respondeu às perguntas da AFP sobre o ocorrido.

No passado, o Exército bombardeou acidentalmente populações civis no nordeste e no noroeste do país, onde os militares enfrentam grupos jihadistas e organizações criminosas.

Há décadas, o acesso à água e aos campos provoca conflitos entre pastores e agricultores no centro de Nigéria.

A disputa adquiriu um componente étnico e religioso nos últimos anos, pois a maioria dos pastores é muçulmana, enquanto os agricultores são cristãos.

