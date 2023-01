Secretário de Estado dos EUA viajará a Israel e Cisjordânia para pedir fim da violência

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajará a Israel, Cisjordânia e Egito na próxima semana, para pedir o fim da violência após um ataque israelense deixar nove palestinos mortos, informou o Departamento de Estado nesta quinta-feira (26).

O chefe de diplomacia dos Estados Unidos, que se reunirá com o primeiro-ministro israelense, Benjamín Netanyahu, e o líder palestino Mahmud Abas, "vai enfatizar a necessidade urgente de que as partes tomem medidas para reduzir as tensões com o objetivo de colocar fim ao ciclo de violência que já ceifou inúmeras vidas inocentes", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.

