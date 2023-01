Sabalenka vence Linette e vai enfrentar Rybakina na final do Aberto da Austrália

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número cinco do mundo, se classificou pela primeira vez para uma final de Grand Slam ao derrotar a polonesa Magda Linette (N. 45) por 7-6 (7/1) e 6-2 no Aberto da Austrália.

Invicta em 2023 e sem perder um único set, Sabalenka cumpriu as previsões diante de uma das surpresas do torneio e enfrentará a cazaque Elena Rybakina na final, no sábado.

