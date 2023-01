Rybakina vai à final do Aberto da Austrália após derrotar Azarenka

A cazaque Elena Rybakina, atual campeã de Wimbledon, vai disputar a final do Aberto da Austrália no próximo sábado (28), após superar a bielorrussa Victoria Azarenka por 7-6 (7/4) e 6-3.

Em busca de seu segundo Grand Slam, Rybakina (N. 25) enfrentará a ganhadora da outra semifinal, entre a também bielorrussa Aryna Sabalenka e a polonesa Magda Linette.

Somando 35 aces no torneio, a tenista demorou para acertar o saque no primeiro set, o que deu margem para sua adversária, que disputou novamente uma semifinal do Aberto da Austrália 10 anos após o seu segundo título consecutivo em Melbourne.

Mas a cazaque logo acertou o jogo com ofensivas perigosas e colocando muitas bolas na linha de fundo, o que garantiu sua recuperação em um primeiro set equilibrado e uma boa vantagem no segundo, resultando na vitória da partida.

"Hoje foi um pouco mais difícil pra mim. As condições eram difíceis, não podia jogar com força, a bola não corria tanto, mas estou muito feliz por ter ganhado", disse a tenista de 24 anos.

Incomum para ela, Rybakina iniciou o jogo com uma dupla falta, que mais tarde corrigiu com três aces seguidos para abrir o placar.

Já Azarenka, que teve postura defensiva durante toda a partida, foi a primeira quem conseguiu uma quebra, mas Rybakina logo reagiu e recuperou para 5-3.

Alcançando o mais difícil, a cazaque viu a bielorrussa crescer novamente. Com apenas 2 primeiros saques em 16 pontos, uma dupla falta colocou a jogadora em desvantagem por 0-40 e 5-5 no placar.

Dois saques seguintes conduziram sua reação e a levaram para o tie-break, onde vários golpes de longa distância e uma dupla falta de Azarenka deram à campeã de Wimbledon a vitória no primeiro set.

Com um saque mais certeiro, Rybakina dominou o segundo set desde o início. Depois de desperdiçar um ponto no primeiro jogo, conseguiu duas quebras para servir com 5-2.

Em uma última tentativa de recuperação, Azarenka lhe devolveu um ponto com uma dupla falta e acabou entregando três match points à cazaque, que não perdoou.

