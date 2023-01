Nove palestinos morrem em ataque israelense na Cisjordânia

Nove palestinos morreram, e cerca de 15 ficaram feridos nesta quinta-feira (26), em um ataque israelense no norte da Cisjordânia ocupada, durante o qual gás lacrimogêneo foi disparado contra a unidade pediátrica de um hospital, segundo fontes palestinas.

"A situação no acampamento (de refugiados palestinos) de Jenin é crítica", disse a ministra da Saúde, Mai Al Kaila, em um comunicado.

Ao todo, nove pessoas morreram, incluindo "uma mulher idosa", e 15 ficaram feridas, quatro delas em estado grave, durante o ataque israelense, disse o ministério.

As forças israelenses "jogaram deliberadamente granadas de gás lacrimogêneo" na ala pediátrica de um hospital de Jenin, o que "causou a asfixia de algumas crianças", acrescentou a ministra palestina.

O Exército israelense não respondeu aos pedidos de comentários da AFP sobre essa declaração.

"As forças de segurança realizaram uma operação no campo de refugiados de Jenin. Os detalhes serão fornecidos mais tarde", disse o Exército no Telegram.

Segundo a Cruz Vermelha, a retirada de muitos dos feridos é difícil, disse a ministra Al Kala.

A ministra palestina convocou uma "reunião de emergência" com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"O Exército israelense destrói tudo e atira em tudo que se move", disse à AFP o vice-governador de Jenin, Kamal Abu Al Rub, acrescentando que os moradores vivem "em estado de guerra".

"O que está acontecendo em Jenin e em seu campo (de refugiados) é um massacre perpetrado pelo governo de ocupação israelense", afirmou Nabil Abu Rudeina, porta-voz do presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas.

Com as mortes desta quinta-feira, sobe para 28 o número de palestinos, civis, ou membros de grupos armados, mortos desde o início do ano em atos de violência com o Exército, ou com civis, israelenses.

Na quarta-feira, dois jovens palestinos, incluindo um adolescente, foram mortos por agentes das forças de segurança israelenses, segundo a Autoridade Palestina. Um morreu após tentar esfaquear um soldado, e o outro, em confronto com a polícia, de acordo com Israel.

O Exército israelense, que ocupa a Cisjordânia desde 1967, realiza operações quase diárias nesse território palestino, principalmente no norte, nos setores de Jenin e Nablus, redutos de grupos armados palestinos.

Segundo uma contagem da AFP, o conflito israelense-palestino custou a vida de mais de 200 palestinos e 26 israelenses em 2022.

