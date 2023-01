Naufrágio perto do Japão deixa oito mortos, incluindo seis marinheiros chineses

Oito pessoas, seis delas de nacionalidade chinesa, morreram em um navio cargueiro que naufragou na costa do Japão na noite de terça-feira, disse um diplomata chinês à televisão estatal chinesa nesta quinta-feira, 26.

O "Jin Tian", um cargueiro registrado em Hong Kong, enviou uma mensagem de socorro a cerca de 110 quilômetros a oeste do arquipélago desabitado das Ilhas Danjo, no sudoeste do Japão, na noite de terça-feira.

Vários navios e aviões dos militares japoneses e da Guarda Costeira foram enviados para a área, além de embarcações da Guarda Costeira sul-coreana e outros navios privados, para participar de operações de busca e resgate nas quais 13 pessoas foram encontradas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O cônsul-geral chinês na cidade de Fukoka (sul do Japão), Lu Guijun, disse ao canal estatal chinês CGTN que das 13 pessoas encontradas, "oito foram confirmadas mortas, das quais seis eram chinesas".

"Cinco delas - incluindo quatro tripulantes chineses - estão fora de perigo", acrescentou.

"Expressamos nossas mais profundas condolências às infelizes vítimas".

As autoridades japonesas ainda não confirmaram o balanço fornecido pelo diplomata chinês, limitando-se nesta quinta-feira a indicar à AFP que só podiam afirmar que nove pessoas continuavam desaparecidas e que, das treze encontradas, duas morreram.

Sobre o assunto Sabalenka vence Linette e avança à final do Aberto da Austrália dbh/psr/aam

Autoridades britânicas de segurança cibernética alertam sobre ataques russos e iranianos

Dezenas de pessoas continuam presas na China por protestar, denuncia HRW

General aposentado e ex-primeiro-ministro disputam segundo turno na República Tcheca

Tags