Manchester City e Arsenal fazem duelo de líderes na Copa da Inglaterra

Distante do primeiro colocado Arsenal na corrida pelo título da Premier League (cinco pontos de diferença e tendo disputado um jogo a mais), o Manchester City tem a chance de desferir um golpe psicológico se derrotar o adversário, nesta sexta-feira, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra.

O City desafia os 'Gunners' na Copa, na primeira partida de uma rodada de 16 avos de final em que não há outro jogo de igual magnitude.

O atual campeão Liverpool também buscará vingança quando visitar Brighton no domingo. O último duelo entre as duas equipes, no dia 14 de janeiro, foi uma humilhação para os 'Reds', que foram derrotados por 3 a 0 no Campeonato Inglês.

O Chelsea, por sua vez, já está eliminado, ao contrário de Manchester United e Tottenham, que enfrentam times da segunda divisão no sábado.

-- Programação dos 16-avos de final da Copa da Inglaterra que serão disputados entre sexta-feira e segunda-feira (horário de Brasília):

- Sexta-feira

(17h00) Manchester City - Arsenal

- Sábado

(9h30) Walsall (D4) - Leicester

Accrington Stanley (D3) - Leeds United

(15h00) Southampton - Blackpool (D2)

Ipswich Town (D3) - Burnley (D2)

Luton Town (D2) - Grimsby Town (D4)

Blackburn (D2) - Birmingham (D2)

Sheffield Wednesday (D3) - Fleetwood Town (D3)

Bristol City (D2) - West Brom (D2)

Fulham - Sunderland (D2)

(15h00) Preston North End (D2) - Tottenham

(17h00) Manchester United - Reading (D2)

- Domingo

(10h30) Brighton - Liverpool

(11h00) Stoke (D2) - Stevenage FC (D4)

(13h30) Wrexham (D5) - Sheffield United (D2)

- Segunda-feira

(15h45) Derby County (D3) - West Ham

