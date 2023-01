Governo do Peru anuncia que irá desbloquear estradas com ajuda de militares

O governo do Peru anunciou nesta quinta-feira que a polícia e as Forças Armadas irão desbloquear nas próximas horas as estradas do país tomadas por manifestantes que exigem a renúncia da presidente Dina Boluarte.

"A Polícia Nacional do Peru, com o apoio das Forças Armadas, irá efetuar o desbloqueio das estradas da Rede Viária Nacional declaradas em estado de emergência", informaram em conjunto os ministérios da Defesa e do Interior.

Autoridades contabilizaram hoje 88 piquetes que bloqueavam o tráfego em rodovias de oito das 25 regiões peruanas. Esses bloqueios geram escassez de produtos básicos e gás liquefeito de petróleo, principal combustível para veículos e uso doméstico, além de dificultarem os serviços médicos e o transporte de medicamentos em várias regiões do país.

"Até o momento, dez peruanos inocentes perderam a vida como consequência desse ato ilegal, incluindo um nascituro cuja mãe não pôde receber atendimento médico oportuno em La Libertad, um recém-nascido em Puno e um menino de 1 ano em Cusco, que tampouco puderam ser atendidos devido aos bloqueios nas estradas", detalharam os ministérios em comunicado conjunto.

Segundo o texto, o direito ao protesto "não autoriza a obstrução de vias, muito menos pode se sobrepor ao direito à vida daquelas pessoas que precisam ser transferidas para receber tratamentos delicados ou que precisam que cheguem às suas regiões oxigênio e remédios".

Como se pode constatar pelas longas filas em frente aos postos de gasolina e pelas queixas de moradores das áreas andinas e de floresta peruanas, os bloqueios de estradas, que começaram a se multiplicar no último dia 4, provocaram o aumento dos preços dos alimentos básicos e do combustível, afetando as populações mais pobres do país.

