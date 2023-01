General aposentado e ex-primeiro-ministro disputam segundo turno na República Tcheca

Um general aposentado aparece como favorito no segundo turno das eleições presidenciais na República Tcheca, que começam na sexta-feira (27), contra um ex-primeiro-ministro milionário, após uma campanha marcada pela guerra na Ucrânia.

Andrej Babis, um rico empresário e ex-chefe de governo, tentou seduzir os eleitores preocupados com o impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia, sugerindo que seu rival militar poderia arrastar o país para essa guerra.

O deputado populista garantiu ainda que não enviará tropas tchecas para ajudar a Polônia ou os países bálticos como parte da defesa coletiva da Otan, o que levantou questionamentos no exterior.

De acordo com as últimas pesquisas, Babis pode perder para Petr Pavel, ex-general da Otan que conquistou o apoio de outros candidatos do primeiro turno.

"A taxa de participação será decisiva. A questão é se Babis será capaz de desmobilizar alguns dos eleitores de Pavel", disse Otto Eibl, analista da Universidade de Masaryk.

"Isso realmente não parece provável porque Babis está polarizando a sociedade e muitos vão querer detê-lo", disse o analista à AFP.

O vencedor do segundo turno, que termina no sábado, substituirá Milos Zeman, um polêmico político conhecido por sua franqueza e que tinha laços estreitos com Moscou, antes de mudar sua posição após a invasão da Ucrânia.

O novo chefe de Estado terá de enfrentar uma inflação recorde neste país de 10,5 milhões de habitantes que faz parte da União Europeia (UE) e da Otan. Também terá que enfrentar grandes déficits públicos ligados à guerra na Ucrânia.

Embora seu papel seja essencialmente cerimonial, o presidente nomeia o governo, escolhe o chefe do banco central e os juízes constitucionais e é o comandante supremo das Forças Armadas.

Pavel venceu por pouco o primeiro turno da eleição, mas depois assumiu uma vantagem considerável sobre seu adversário, de acordo com pesquisas divulgadas no domingo e na segunda-feira.

Esse militar de carreira aparece com 58% a 59% das intenções de voto em três diferentes pesquisas publicadas pela CNN Prima News, agência Ipsos e agência Median. Babis, um magnata da indústria agroalimentar, química e da imprensa, e o quinto tcheco mais rico de acordo com a revista Forbes, fica atrás com 41% a 42%.

Ambos os candidatos eram membros do Partido Comunista na década de 1980, quando a Tchecoslováquia estava na órbita soviética.

Pavel é apoiado por partidos da coalizão de centro-direita do primeiro-ministro Petr Fiala, enquanto seu adversário é apoiado por seu aliado de longa data, o ex-presidente Zeman.

