França quer ação da UE para libertar 'reféns' no Irã

A França pede uma ação coordenada na União Europeia (UE) para libertar os europeus detidos no Irã, os quais descreve como "reféns do Estado" - afirmou seu Ministério das Relações Exteriores, nesta quinta-feira (26).

"Infelizmente, a França não é a única nesta situação", disse a porta-voz da Chancelaria, Anne-Claire Legendre, em entrevista coletiva, referindo-se às dezenas de ocidentais presos no Irã, incluindo sete franceses.

De acordo com a porta-voz, a ministra das Relações Exteriores, Catherine Colonna, defendeu uma ação coordenada durante uma reunião, na segunda-feira (23), com seus homólogos da UE em Bruxelas. A questão voltou a ser tratada na quarta-feira (25), desta vez em nível consular.

O objetivo é "compartilhar as diferentes análises para trabalharmos juntos e encontrar respostas adequadas para conseguir uma libertação imediata" de todos os europeus presos, explicou Legendre.

Os apoiadores dos detidos afirmam que são inocentes e que a Guarda Revolucionária iraniana estaria usando essas pessoas para pressionar os ocidentais. Alguns não foram julgados, nem puderam ter acesso a um advogado.

Nesta quinta-feira, foi revelada a identidade de um dos franceses detidos: Louis Arnaud, de 35 anos, que, segundo os pais, visitava o país, quando foi detido em 28 de setembro.

Em novembro, fontes diplomáticas espanholas já haviam informado que dois de seus concidadãos foram detidos na República Islâmica.

O Irã e as grandes potências ocidentais buscam reviver um acordo internacional de 2015. Este pacto visa a garantir a natureza civil do programa nuclear de Teerã em troca do fim das sanções internacionais que pesam sobre o país.

