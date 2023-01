França chama seu embaixador em Burkina Faso para consultas

A França convocou seu embaixador em Burkina Faso para consultas após o anúncio da saída das forças especiais francesas do país africano dentro de "um mês", disse o Ministério das Relações Exteriores da França.

"No contexto dos últimos acontecimentos em Burkina Faso, decidimos chamar nosso embaixador para consultas" para discutir "o estado e as perspectivas de nossa cooperação bilateral", disse o ministério à AFP.

O embaixador francês Luc Hallade está em Ouagadougou desde meados de 2019.

A França recebeu um pedido da junta de Burkina Faso na terça-feira para retirar suas tropas do país e respeitará o prazo exigido de um mês, disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da França na quarta-feira.

O porta-voz do governo do Burkina Faso confirmou na segunda-feira ter pedido a retirada nos próximos 30 dias das tropas francesas presentes neste país africano da zona do Sahel.

"O que denunciamos é o acordo que permite a presença de forças francesas em Burkina Faso. Este não é o fim das relações diplomáticas entre Burkina Faso e a França", afirmou Jean-Emmanuel Ouédraogo em entrevista à Rádio Televisão de Burkina (RTB).

