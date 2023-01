EUA sanciona vice e ex-presidente paraguaios por corrupção

Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas, nesta quinta-feira (26), ao vice-presidente paraguaio, Hugo Velázquez, e ao ex-presidente Horacio Cartes por "corrupção", depois de terem proibido sua entrada no país meses atrás, informou o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.

O governo de Joe Biden também sanciona quatro empresas pertencentes ou controladas por Cartes, um rico empresário do setor de tabaco que governou o Paraguai de 2013 a 2018 pelo conservador Partido Colorado. Trata-se da Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition S.A. e Frigorífico Chajha S.A.E.

Ambos os políticos são acusados de participar "da corrupção sistêmica que minou as instituições democráticas no Paraguai", disse Blinken em um comunicado.

Velázquez já foi sancionado em agosto e ficou impedido de obter um visto para entrar nos Estados Unidos, após o que anunciou que renunciaria, mas acabou recuando e continua como vice do presidente Mario Abdo Benítez. Ele desistiu, no entanto, de concorrer às eleições presidenciais de abril.

Velázquez "está envolvido extensivamente em práticas corruptas, incluindo tráfico de influência e suborno", afirmou Blinken.

Ele o acusa de "interferir em processos legais para proteger a si mesmo e a seus parceiros criminais das investigações" e de "ter ameaçado aqueles que poderiam expor sua atividade criminosa".

Quanto a Cartes, Washington o acusa de estar envolvido em "corrupção, incluindo o suborno generalizado de funcionários do governo e legisladores" durante seu mandato e desde que deixou o cargo.

"Por mais de uma década, Cartes aproveitou sua riqueza e influência adquiridas ilicitamente para expandir seu poder político e econômico sobre as instituições paraguaias", indica o comunicado.

Como resultado das sanções, todos os ativos e participações em ativos desses indivíduos que estiverem nos Estados Unidos ou em posse ou controle de americanos serão bloqueados.

Com essas medidas, o governo dos EUA "reforça" as sanções impostas em 2022 contra ambos por "corrupção significativa", explicou Blinken.

