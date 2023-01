EUA estendem moratória à deportação de cidadãos de Hong Kong que fogem da repressão chinesa

O presidente Joe Biden determinou nesta quinta-feira (26) uma extensão de dois anos de um programa que permite que residentes de Hong Kong nos Estados Unidos, muitos dos quais fugiram da repressão do governo chinês, permaneçam no país após o vencimento de seus vistos.

A extensão, anunciada dias antes do término do programa, provavelmente aumentará as tensões entre Pequim e Washington, já altas devido às relações com Taiwan, desacordos comerciais e o apoio chinês à Rússia.

Biden disse que os Estados Unidos "oferecem um porto seguro para os residentes de Hong Kong que foram privados de suas liberdades" na ex-colônia britânica.

Isso "promove os interesses dos Estados Unidos na região", acrescentou ele em um memorando presidencial.

"Os Estados Unidos apoiam os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos residentes de Hong Kong.

"A República Popular da China continua a corroer esses direitos e liberdades", disse Biden, no que chamou de "ataque à autonomia de Hong Kong" por parte do governo comunista chinês e o "enfraquecimento" das instituições democráticas que restam.

Ele citou pelo menos 150 prisões de políticos e ativistas por acusações de "motivação política", como subversão, desde 2020. E acrescentou que existem 1.200 presos políticos no território.

"Existem razões convincentes de política externa para estender" o programa de moratória, que deveria expirar em 5 de fevereiro, disse ele.

A China reprime a dissidência na ex-colônia britânica após manifestações massivas e às vezes violentas em 2019.

