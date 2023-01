Dois diretores esportivos da seleção de futebol dos EUA deixam seus cargos

A seleção de futebol dos Estados Unidos, que está sem técnico permanente devido à investigação sobre Gregg Berhalter, viveu mais um capítulo de sua crise interna nesta quinta-feira com a renúncia de dois de seus principais dirigentes esportivos.

A federação americana (US Soccer) anunciou que seu diretor esportivo, Earnie Stewart, vai se transferir para o PSV Eindhoven, enquanto o gerente geral da seleção, Brian McBride, também deixará o cargo.

Os Estados Unidos, coorganizadores da próxima Copa do Mundo em 2026 junto com México e Canadá, estão sem técnico desde a abertura de uma investigação sobre Berhalter no início do mês por um episódio de violência doméstica cometido em 1991.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O incidente veio à tona após a polêmica causada pela tensa relação de Berhalter com o jovem jogador do Borussia Dortmund, Gio Reyna, durante a última Copa do Mundo do Catar-2022, onde os Estados Unidos foram eliminados nas oitavas de final pela a Holanda.

Berhalter rescindiu seu contrato com a seleção nacional e, embora a sua continuidade não esteja descartada, a federação também vai avaliar outros candidatos.

A presidente da US Soccer, Cindy Parlow Cone, adiantou nesta quinta-feira que não vão apressar este processo e que espera ter um técnico "até ao final do verão" (norte-americano).

"Não vamos nos precipitar", disse Parlow Cone em entrevista coletiva virtual. "Sei que este momento parece um pouco incerto para a mídia, para nossa equipe, para os jogadores".

Por sua vez, o diretor geral da US Soccer, J.T. Batson, disse que o caso Berhalter não teve impacto nas decisões de Stewart e McBride de deixarem seus cargos.

Comandada interinamente por Anthony Hudson, a seleção dos Estados Unidos perdeu por 2 a 1 para a Sérvia na quarta-feira em um amistoso em que nenhuma das equipes contou com seus jogadores principais.

sev/bvo/gbv/ma/aam

Tags