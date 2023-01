Comunicado do Business Wire :RevitaLash Cosmetics

Um tribunal federal concedeu outra grande vitória à Athena Cosmetics, Inc. (empresa controladora da RevitaLash® Cosmetics) em sua batalha contra os vendedores de produtos falsificados AMN Distribution, Inc. e Moishe Newman.

Este caso chama a atenção para o site dos réus chamado BrushExpress, bem como inúmeras lojas no eBay e outros mercados online que operam sob vários pseudônimos. Em uma sentença anterior, o tribunal federal determinou que os réus cometeram infração de marca registrada envolvendo o uso de falsificação e violaram um contrato de conciliação assinado quando a Athena os surpreendeu vendendo produtos falsificados.

Nesta última sentença, o tribunal ordenou que os réus pagassem mais de US$ 1,1 milhão em danos à Athena Cosmetics. O tribunal concluiu, entre outras coisas, que os réus causaram danos significativos ao vender produtos falsificados e violar o contrato de conciliação.

"Estamos satisfeitos que o tribunal federal tenha reconhecido o dano significativo causado por estes produtos falsificados e o flagrante desrespeito dos réus por nossa propriedade intelectual e segurança do consumidor", disse Michael Brinkenhoff, M.D. e diretor executivo da Athena Cosmetics, Inc. "A Athena Cosmetics continue tomando todas as medidas necessárias para proteger nossa marca e garantir que os consumidores possam confiar que estão comprando produtos autênticos da RevitaLash Cosmetics com o desempenho prometido."

Identificar produtos falsificados da RevitaLash® Cosmetics pode ser difícil, pois estas imitações em geral são habilmente trabalhadas para se parecerem com o produto real. A verificação de detalhes importantes, como embalagem retrátil ausente, odores pungentes, fórmulas de produtos descoloridos ou pegajosos, caixas danificadas / vencidas (ou sua ausência) e números de controle de estoque faltando podem ajudá-lo a constatar se um determinado produto é genuíno ou não. Além disto, fique atento a erros ortográficos que muitas vezes podem ser indicativos de um item falso. Para sua segurança e tranquilidade, é melhor comprar direto da revitalash.com ou um revendedor autorizado. Se você tiver dúvidas ou suspeitas sobre a autenticidade de sua compra ou quiser verificar se um revendedor está oferecendo um produto autêntico, entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente da RevitaLash® Cosmetics ao ligar para 877-909-5274 ou enviar um e-mail a [email protected]

Sobre a RevitaLash® Cosmetics A RevitaLash® Cosmetics é líder mundial no desenvolvimento de produtos avançados para embelezamento de cílios, sobrancelhas e cabelos. Fundada em 2006, a coleção inclui o premiado RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner e RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner, estando disponível em consultórios médicos, spas, salões, online e em varejistas especializados em mais de 70 países. Com sua missão Eternally Pink®, a RevitaLash® Cosmetics apoia iniciativas sem fins lucrativos contra o câncer de mama, ao doar uma parte dos lucros para iniciativas de pesquisa e educação, retribuindo à comunidade de câncer de mama o ano todo, não apenas em outubro. Para mais informação, acesse www.revitalash.com. [RevitaLash® Advanced e RevitaLash® Advanced Sensitive não estão disponíveis na Califórnia]

Behrman Communications / [email protected]

