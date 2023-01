Comunicado do Business Wire :Pottery Barn

Pottery Barn Teen, uma marca de portfólio da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM), o maior varejista digital do mundo, liderado por design e sustentável, anuncia hoje uma colaboração com a principal organização ambiental sem fins lucrativos, a Surfrider Foundation. Desde 1984, a Surfrider Foundation tem trabalhado para proteger e preservar os oceanos, ondas e praias do mundo para todas as pessoas por meio de uma poderosa rede de ativistas. O que começou como um grupo de surfistas que se uniram para proteger as praias de Malibu, na Califórnia, se transformou em um dos maiores grupos de proteção costeira do mundo. O foco da organização em reduzir a poluição plástica, proteger os ecossistemas oceânicos e melhorar as condições das praias para a preservação costeira destacam a dedicação da Surfrider Foundation à sustentabilidade. Com a sustentabilidade como foco compartilhado, a Pottery Barn Teen e a Surfrider Foundation criaram uma coleção de tecidos, tapetes e decoração de inspiração costeira com materiais ecológicos 100% de origem sustentável, que agora está disponível exclusivamente na Pottery Barn Teen.

"Ao abordar colaborações, procuramos parceiros que compartilhem nossos valores fundamentais e se destaquem em seu campo. A Surfrider Foundation é extremamente respeitada por seus esforços de preservação e sustentabilidade do oceano", afirmou Jennifer Kellor, presidente da Pottery Barn Teen. "Juntamos forças para criar uma coleção de inspiração costeira que celebra a beleza natural do oceano e causa impacto, usando materiais reciclados e ecologicamente corretos".

Os materiais ecológicos usados na concepção desta coleção incluem: recursos orgânicos, reciclados e de origem sustentável. A roupa de cama da colaboração é 100% orgânica, certificada pelo Global Organic Textile Standard (GOTS) e atende a rigorosos padrões sociais e ambientais. O tapete de colaboração é feito de plástico reciclado, derivado de velhas redes de pesca para diminuir a poluição do oceano e reinventado em um ousado padrão azul e branco. A decoração em madeira, incluindo a arte da parede, usa madeira de origem sustentável branqueada pelo sol, diminuindo o impacto ambiental com materiais colhidos de forma responsável.

"A nova colaboração Surfrider da Pottery Barn Teen é uma grande manifestação da beleza e inspiração fornecidas pelo oceano e um lembrete igualmente importante de que todos devemos nos esforçar para proteger o mar e os recursos que valorizamos", afirmou o CEO da Surfrider Foundation, dr. Chade Nelsen. "Somos gratos pelas contínuas iniciativas de sustentabilidade da Pottery Barn Teen e pelo compromisso de apoiar os esforços de conservação dos oceanos da Surfrider".

SOBRE O POTTERY BARN TEEN

Introduzido em 2003, o Pottery Barn Teen oferece móveis e soluções para criar espaços que refletem quem são os adolescentes e como eles vivem. Disponível on-line e em lojas em todo o mundo, Pottery Barn Teen traz o melhor em design de qualidade com foco em materiais ecológicos e sustentáveis que têm baixo impacto no meio ambiente. O Pottery Barn Dorm, lançado em 2010, é a oferta da Pottery Barn Teen de móveis de dormitório e itens essenciais com a mesma qualidade e compromisso com o estilo. Pottery Barn Teen é membro da Williams-Sonoma, Inc. (NYSE:WSM) e participa do The Key Rewards, um programa de fidelidade gratuito que oferece aos membros benefícios exclusivos em toda a família de marcas.

SOBRE A SURFRIDER FOUNDATION

A Surfrider Foundation é uma organização popular sem fins lucrativos dedicada à proteção e aproveitamento do oceano, das ondas e das praias do nosso mundo para todas as pessoas por meio de uma poderosa rede de ativistas. Fundada em 1984 por um punhado de surfistas visionários em Malibu, Califórnia, a Surfrider Foundation agora mantém mais de um milhão de apoiadores, ativistas e membros, com mais de 200 capítulos liderados por voluntários e clubes estudantis nos EUA, e mais de 800 vitórias protegendo nossas costas. Saiba mais em surfrider.org.

