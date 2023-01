Comunicado do Business Wire :Carbios

Notícias regulamentares:

(L-R): Martine BRISSET (General Manager Biodegradation Division, Senior Vice President of Carbios Group, and Executive Committee Member) and Delphine DENOIZE (Innovation Programs Funding, Regulation and LCA Director, and Executive Committee Member)

A Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), empresa pioneira no desenvolvimento e industrialização de tecnologias biológicas para reinventar o ciclo de vida de plásticos e têxteis, reforçou sua equipe de liderança com a nomeação de Martine BRISSET como vice-presidente sênior a partir de 1º de janeiro de 2023. Martine gerenciará a divisão de Biodegradação e supervisionar os departamentos de Recursos Humanos, Jurídico, Regulatório, Gerenciamento de Projetos, Qualidade, Saúde e Segurança. Martine BRISSET integra o Comitê Executivo do Grupo, assim como Delphine DENOIZÉ, que continuará sendo diretora de Financiamento, Regulação e LCA de Programas de Inovação com uma equipe em expansão.

"Nos últimos seis meses, nossas equipes cresceram de maneira significativa para atingir nossas metas ambiciosas e é uma grande satisfação em nomear Martine e Delphine para o Comitê Executivo", comentou Emmanuel LADENT, CEO da Carbios. "Seu histórico comprovado, principalmente dentro do Grupo Carbios, fortalece a experiência da alta administração e reforça a diversidade de habilidades necessárias para ter sucesso neste ano crucial para a industrialização e comercialização da Carbios".

Martine BRISSET, vice-presidente sênior da Carbios:"Depois de ter supervisionado a produção de milhares de toneladas de plástico destinadas ao setor de embalagens, agora estou focada em reduzir a poluição plástica com nossas soluções de biodegradação e biorreciclagem. Estou muito animada de assumir este desafio incrível e empolgante, que faz sentido para as gerações futuras e para a indústria".

Martine BRISSET possui mais de 30 anos de experiência em gestão geral em grandes grupos internacionais na indústria de embalagens de plástico e papel, principalmente na Amcor, Huhtamaki, Linpac e Klockner Pentaplast. Desde 2021, exerce o cargo de diretora geral da Carbiolice, com o objetivo de integrar, no Grupo Carbios, esta subsidiária de alto potencial especializada em biodegradação. Em seu novo cargo como vice-presidente sênior da Carbios, sua principal missão será implementar com sucesso a tecnologia de biodegradação, facilitar a expansão internacional das atividades da Carbios e organizar o recrutamento e a capacitação da equipe de trabalho do Grupo. Com inúmeras contratações planejadas para 2023, aumentar a atratividade da Carbios será um assunto estratégico.

Delphine DENOIZÉ, diretora de Financiamento, Regulação e LCA de Programas de Inovação:"O que me motiva é a satisfação de ver um projeto desde o conceito até a realidade. Na Carbios, todos os nossos projetos têm um impacto positivo no meio ambiente e estar à altura deste desafio é o que me apaixona. Como membro do Comitê Executivo, minha intenção é apoiar estes projetos com ainda mais entusiasmo, quer ao nível da sua estruturação e financiamento, mas também ao nível do seu cumprimento regulatório e desempenho ambiental".

Depois de vários anos trabalhando em inovação na indústria agrícola, foi durante seu tempo no cluster Céréales Vallées que Delphine DENOIZÉ descobriu e ajudou na criação da Carbios. Ela ingressou na empresa em 2016 e foi uma das primeiras 20 funcionárias. Inicialmente foi responsável pelo Financiamento e Regulação da Inovação, depois pela Gestão de Projetos de Biorreciclagem de plásticos PET e, agora, supervisiona todos os projetos do Grupo. Suas responsabilidades incluem financiamento público francês e europeu para inovação, conformidade regulatória de processos e produtos no mundo inteiro e avaliação de seu impacto ambiental por meio de ferramentas específicas, como é o caso da LCA (sigla em inglês para "Avaliação do Ciclo de Vida").

Membros do Comitê Executivo do Grupo Carbios:

-- Emmanuel LADENT, CEO

-- Lionel ARRAS, diretor de Desenvolvimento Industrial

-- Mathieu BERTHOUD, diretor de Sourcing e Relações Públicas

-- Pascal BRICOUT, diretor de Estratégia e Finanças

-- Martine BRISSET, gerente geral da divisão de Biodegradação e vice-presidente sênior do Grupo Carbios

-- Delphine DENOIZÉ, diretora de Financiamento, Regulação e LCA de Programas de Inovação

-- Stéphane FERREIRA, diretora comercial

-- Lise LUCCHESI, diretora de Propriedade Intelectual

-- Prof. Alain MARTY, diretor científico

Visite o site da Carbios para obter as biografias de cada membro: https://www.carbios.com/en/governance/

Sobre a Carbios

Fundada em 2011 pela Truffle Capital, a Carbios é uma empresa de biotecnologia verde que desenvolve processos biológicos e inovadores. Por meio de sua abordagem única de combinar enzimas e plásticos, a Carbios visa atender às novas expectativas dos consumidores e aos desafios de uma ampla transição ecológica, assumindo um grande desafio de nosso tempo: a poluição plástica e têxtil. A Carbios desconstrói qualquer tipo de PET (o polímero dominante em garrafas, recipientes e tecidos feitos de poliéster) em seus componentes básicos que, em seguida, podem ser reutilizados para produzir novos plásticos PET com qualidade equivalente aos virgens. Esta inovação, a primeira do gênero no mundo, foi recentemente reconhecida em um artigo científico publicado na capa da prestigiosa revista Nature. A Carbios iniciou com sucesso sua fábrica de demonstração em Clermont-Ferrand (França) em 2021. Agora, a empresa deu mais um passo fundamental para a industrialização de seu processo com a construção de uma unidade inédita em parceria com a Indorama Ventures.

Em 2017, Carbios e L'Oréal fundaram um consórcio para contribuir com a industrialização de sua tecnologia própria de reciclagem. Comprometidos com o desenvolvimento de soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável, a Nestlé Waters, PepsiCo e Suntory Beverage & Food Europe se uniram a este consórcio em abril de 2019. Em 2022, a Carbios assinou um acordo com a On, Patagonia, PUMA e Salomon para desenvolver soluções que promovam a reciclabilidade e a circularidade de seus produtos.

A empresa também desenvolveu uma tecnologia de biodegradação enzimática para plásticos de uso único à base de PLA (um polímero de origem biológica). Esta tecnologia pode criar uma nova geração de plásticos que são 100% compostáveis em temperatura ambiente, mesmo em condições domésticas, integrando enzimas no coração do produto plástico.

Para mais informações, acesse carbios.com / Twitter: Carbios / LinkedIn: Carbios / Instagram: insidecarbios

A Carbios (ISIN FR0011648716/ALCRB) é elegível para o PEA-PME, um programa do governo francês que permite que seus residentes que investem em pequenas e médias empresas se beneficiem de descontos no imposto de renda.

