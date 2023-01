Com gols de Rodrygo, Benzema e Vini Jr, Real Madrid vence Atlético (3-1) e vai às semis da Copa do Rei

O Real Madrid avançou às semifinais da Copa do Rei depois de vencer o Atlético de Madrid de virada por 3 a 1 após a prorrogação, enquanto o Athletic também derrotou por 3 a 1 o Valencia fora de casa e se classificou para a próxima fase.

Álvaro Morata colocou o Real Madrid na frente (19), mas Rodrygo empatou (79) para mandar o jogo para a prorrogação, onde gols de Karim Benzema (104) e Vinícius (120+1) decretaram o triunfo em um duelo precedido por uma polêmica.

A aparição pela manhã de um boneco com a camisa de Vinícius pendurado em uma ponte da capital gerou uma série de manifestações de repúdio e de mensagens de apoio ao jovem atacante brasileiro.

"É um fato absolutamente repugnante que não pode ter lugar em nossa sociedade", disse o diretor de Relações Institucionais do Real Madrid, Emilio Butragueño, à televisão espanhola pouco antes do início da partida.

"Esperamos que as responsabilidades sejam esclarecidas", acrescentou o dirigente merengue.

A polêmica não pareceu afetar Vinicius, que recebeu aplausos do Bernabéu, onde respondeu em campo, sendo uma das principais alternativas para o ataque de sua equipe.

O Real Madrid começou dominando o jogo, mas sem causar danos reais, enquanto o Atlético, bem armado na defesa, conseguiu acertar na primeira chance clara.

Molina cruzou da direita para que Morata finalizasse no gol e fizesse 1 a 0 (19).

O gol desorientou o Real Madrid diante de um time do Atlético que assumiu o controle da partida, encontrando as brechas na equipe adversária e impedindo as chegadas dos merengues.

Fede Valverde tentou em um chute de longe defendido por Oblak (25) e Militão não conseguiu cabecear bem na cara do gol uma falta cobrada por Kroos (31).

A equipe merengue precisou esperar até o segundo tempo para virar o jogo, fechando o Atlético, que recuou para tentar sair nos contra-ataques.

Vinícius poderia ter empatado numa bola rebatida por Oblak em um disparo de Benzema, mas o brasileiro não conseguiu finalizar bem perto da baliza (58).

O Real Madrid pressionava a saída do Atlético, que não conseguia tocar a bola como havia feito na primeira etapa.

Com sua equipe pressionando em busca do gol, Ancelotti decidiu dar mais pegada com as entradas de Rodrygo no lugar de Valverde (69) e Marco Asensio no de Toni Kroos (73).

Apenas dez minutos depois de entrar, Rodrygo penetrou na área, driblou os marcadores e disparou colocado para fazer 1 a 1 (79) e levar o jogo para a prorrogação.

No tempo extra, o Atlético ficou com dez com a expulsão de Stefan Savic, que recebeu o segundo cartão amarelo (99).

O Real aproveitou a superioridade numérica para continuar pressionando a área do 'Atleti', até que Benzema aproveitou um rebote na área para chutar rente à trave, para o fundo da rede (104).

O Atlético não desistiu de buscar o empate e se lançou ao ataque, deixando campo livre para Vinícius fazer o 3 a 1 final após grande arrancada (120+1).

A outra vaga nas semifinais em disputa nesta quinta-feira, depois das conquistadas na quarta por Barcelona e Osasuna, ficou com o Athletic Bilbao após vencer o Valencia fora de casa por 3 a 1.

O Athletic abriu o placar por meio de Iker Muniain (35) e o Valencia empatou com um gol contra de Óscar de Marcos (43), mas Nico Williams fez 2 a 1 quase no intervalo (45) e Mikel Vesga ampliou convertendo uma cobrança de pênalti (74).

"Tivemos personalidade para dominar o jogo. Vir ao Mestalla e vencer tem muito mérito, eles são um grande time e há muita pressão", disse o técnico do Athletic, Ernesto Valverde, após a partida.

Num jogo muito equilibrado no início, o Athletic acabou dominando o Valencia que foi caindo de produção pouco a pouco sem levar perigo à meta dos bascos.

