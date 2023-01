Biden acusa republicanos de querer semear 'caos' econômico

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, indicou que vetará qualquer norma proposta pelos republicanos que vise semear o "caos" econômico e financeiro, colocando o país sob risco de entrar em default.

Em um discurso para trabalhadores em Springfield, Virgínia, perto de Washington, Biden disse que bloquearia em particular os projetos da oposição em matéria fiscal.

"Não vou deixar isso acontecer. Não enquanto eu estiver no comando. Vou vetar tudo", declarou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Biden afirmou que os republicanos no Congresso estão tentando bloquear o aumento do teto da dívida do país, que ameaça a maior economia do mundo com uma inadimplência sem precedentes.

Isso criaria "caos" e seria "doloroso" para os EUA, disse o presidente, referindo-se a uma polêmica que se repete ao longo da história do país.

A ideia de que o país com "a dívida mais segura e respeitada do mundo entre em default é incompreensível", disse, enquanto acusava a oposição republicana de tomar como "refém" a economia.

Biden também criticou a ideia de alguns republicanos de substituir o imposto de renda por outro de 30% sobre as vendas. É "inacreditável", permitiria que "milionários e bilionários" evitassem o pagamento de impostos, lançou.

O discurso apresentou algumas do que podem ser as linhas de ataque dos democratas para as eleições gerais de 2024. O presidente, de 80 anos e o mais velho a ocupar a Casa Branca, ainda não anunciou se buscará um segundo mandato.

A resiliência da economia, apesar do aumento das taxas por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para conter a inflação, e dos últimos indicadores econômicos, parece jogar a favor do veterano político.

Nesta quinta-feira, os dados do PIB mostraram um crescimento de 2,1% na economia em 2022, com um trimestre melhor que o esperado.

A inflação, embora elevada, tem se moderado nos últimos seis meses.

As pesquisas mostram que Biden tem um índice de aprovação de 42% entre os eleitores. Uma segunda presidência o levaria a deixar o poder aos 86 anos.

sms/des/mr/dl/ic/am

Tags