Após maus resultados, Ajax demite seu técnico Alfred Schreuder

O Ajax anunciou nesta quinta-feira a demissão de seu técnico Alfred Schreuder, após um empate em 1 a 1 em casa contra o Volendam, equipe da parte inferior da tabela do campeonato holandês.

Esse resultado deixa o Ajax, atual campeão, em quinto lugar na classificação, sete pontos atrás do líder Feyenoord.

"É uma decisão dolorosa, mas necessária. Apesar do bom início de temporada, perdemos muitos pontos", disse o diretor-executivo do clube, Edwin Van der Sar, no site do clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O futebol também estava mal. Demos a Alfred tempo e nossa confiança para mudar o curso da situação. Ficou claro para nós que ele não podia mudar essa tendência", disse ele.

O Ajax não vence no campeonato de seu país desde 22 de outubro e na Liga dos Campeões foi eliminado na fase de grupos.

Alfred Schreuder, de 50 anos, veio do Brugge para o Ajax antes da atual temporada como substituto de Erik Ten Haag, que havia assinado com o Manchester United.

bur/dj/dr/aam

Tags