Alto comissário de DHs visita Venezuela para se reunir com governo e ativistas

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, chegou nesta quinta-feira (26) à Venezuela para se reunir com autoridades do governo do presidente Nicolás Maduro, grupos da sociedade civil e ativistas de direitos humanos.

"O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, chegou hoje à Venezuela em missão oficial, a convite do Governo", disse a conta oficial do Sistema das Nações Unidas no Twitter.

Türk, que ficará no país até sábado, foi convidado em novembro do ano passado, quando a vice-presidente Delcy Rodríguez compareceu a Genebra para denunciar o impacto das medidas econômicas impostas pelos Estados Unidos. A vice-presidente pediu então a Türk que incorporasse uma equipe de trabalho para medir o impacto das sanções na Venezuela.

O ministro das Comunicações, Freddy Ñáñez, publicou no Twitter um vídeo com a chegada de Türk, que posteriormente se reuniu com o chanceler Yván Gil.

"Revisamos os avanços do Governo Bolivariano e transmitimos a necessidade de suspender as sanções ilegais que causam tantos danos aos direitos do povo", escreveu Gil.

Alonso Medina Roa, advogado de defesa de presos políticos, criticou, no entanto, que Türk "atendeu de forma breve a representantes" de ONGs para "depois conceder alguns minutos a um pequeno grupo de vítimas e parentes de presos políticos".

"A sociedade civil venezuelana merece mais atenção e tempo", defendeu.

A antecessora de Türk, a ex-presidente chilena Michelle Bachelet, instalou uma comissão na Venezuela em 2019 para monitorar e prestar assistência na situação dos direitos humanos em meio a uma onda de denúncias de vítimas de estupros e torturas pelas forças de segurança do Estado.

Em seu último relatório no cargo, Bachelet apontou que viu progressos na área de direitos na Venezuela, embora tenha indicado que ainda havia "mais a fazer". Também exigiu a libertação de pessoas detidas arbitrariamente e expressou preocupação com o "ajuizamento" ou "estigmatização" de trabalhadores de ONGs, defensores de direitos humanos e jornalistas, entre outros.

Türk esteve anteriormente na Colômbia e no Equador, onde também fez visitas oficiais de dois dias.

