África do Sul enviará mais de 100 guepardos à Índia para reintroduzir a espécie

A África do Sul anunciou, nesta quinta-feira (26), ter chegado a um acordo para transferir mais de 100 guepardos - ou chitas - para a Índia, no âmbito de um ambicioso projeto de reintrodução dos felinos nesse país.

O Ministério do Meio Ambiente da África do Sul anunciou que um primeiro grupo de 12 guepardos será transportado de avião até a Índia no próximo mês, para se juntar a outros oito importados da Namíbia em setembro.

"O plano é mover mais 12 por ano pelos próximos 8 a 10 anos" para ajudar a criar uma "população viável e segura" do animal, explicou a pasta em comunicado.

A Índia abrigava antes os guepardos asiáticos, uma subespécie declarada extinta em 1952, devido à escassez de lugares favoráveis para sua vida e porque eram perseguidos por caçadores.

Os esforços para reintroduzir o guepardo, animal terrestre mais rápido do mundo, aceleraram em 2020, quando a Suprema Corte indiana autorizou a importação de guepardos africanos, uma subespécie diferente, "em um local cuidadosamente escolhido" e caráter experimental.

As negociações para este acordo com a África do Sul foram longas, prevendo-se inicialmente a chegada, em agosto de 2022, dos primeiros guepardos, que aguardam desde então em quarentena.

"Os guepardos estão indo bem", disse Adrian Tordiffe, veterinário especializado em animais silvestres da Universidade de Pretória, envolvido no projeto.

Segundo as autoridades, a transferência anterior, da Namíbia à Índia, marcou a primeira realocação de guepardos de um continente para outro.

Os primeiros foram soltos no Parque Nacional de Kuno, 320 km ao sul de Nova Deli, famoso por suas pastagens e abundância de presas.

