Villarreal cede holandês Arnaut Danjuma por empréstimo ao Tottenham

O Tottenham fez sua primeira contratação na janela de transferências de inverno com a chegada nesta quarta-feira do atacante holandês Arnaut Danjuma, cedido por empréstimo pelo Villarreal para o resto da temporada.

Antes de assinar com os 'Spurs', o jogador de 25 anos esteve perto de se acertar com o Everton, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, segundo algumas informações.

Danjuma dará ao técnico Antonio Conte outra opção no ataque, quando o Tottenham, quinto colocado, tenta entrar no Top 4 da Premier League, que dá vaga para a próxima Liga dos Campeões da Europa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estamos felizes em anunciar a contratação de Arnaut Dajuma por empréstimo, procedente do Villarreal, até o final da temporada 2022-2023", informou o clube londrino em seu site.

Se Harry Kane está em forma, os outros atacantes da equipe, Son Heung-min, Dejan Kulusevski e Richarlison, foram afetados por lesões.

Danjuma poderá estrear pelo Tottenham no próximo sábado, contra o Preston (2ª divisão), pela Copa da Inglaterra.

O atacante, nascido na Nigéria, já jogou no futebol inglês em 2019, pelo Bournemouth, marcando 17 gols em 52 partidas, para depois se transferir ao Villarreal, onde balançou as redes 22 vezes em 51 jogos, entre todas as competições.

smg/kca/bsp/psr/cb

Tags