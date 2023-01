Suspeito de massacre em fazenda na Califórnia pode receber pena de morte

O suspeito de matar sete de seus colegas trabalhadores rurais e ferir outro na Califórnia pode enfrentar a pena de morte por homicídio múltiplo, informou um promotor nesta quarta-feira (25), quando o homem compareceu pela primeira vez ao tribunal.

Zhao Chunli, 67, foi preso na segunda-feira em Half Moon Bay, uma comunidade ao sul de San Francisco, logo após dois ataques a fazendas próximas.

Cinco homens e duas mulheres, todos de origem asiática ou latina, foram mortos nos ataques.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Zhao chegou ao tribunal algemado e vestindo o uniforme laranja do sistema prisional.

O homem deve responder por sete acusações de homicídio e uma tentativa de homicídio, agravadas por porte de arma de fogo e homicídio múltiplo.

Um tradutor de mandarim participou da audiência, que foi adiada a pedido da defesa de Zhao.

O suspeito deve retornar ao tribunal no dia 16 de fevereiro para ser formalmente acusado, por decisão da juíza Susan Jakubowski, que também determinou sua prisão preventiva sem direito a fiança.

O promotor distrital do condado de San Mateo, Stephen Wagstaffe, disse à mídia local que, devido aos fatores agravantes, Zhao pode pegar prisão perpétua ou até ser condenado à pena de morte.

"Esta decisão será tomada depois que a investigação terminar e soubermos o máximo possível sobre o senhor Zhao", disse Wagstaffe ao San Francisco Chronicle.

A xerife do condado de San Mateo, Christina Corpus, disse na terça-feira que o suspeito parecia conhecer suas vítimas.

"Todas as indicações apontam para um caso de violência no local de trabalho", afirmou Corpus.

Zhao é um cidadão chinês que vive na região há pelo menos uma década, incluindo sete anos em uma fazenda de cogumelos onde o ataque começou, informou o jornal San Jose Mercury.

O capitão Eamonn Allen informou na terça-feira que o escritório da xerife trabalhava para fornecer apoio à esposa do suspeito.

"Eles moravam juntos na propriedade, então há grande preocupação de retaliação ou reação contra ela", disse Allen ao San Jose Mercury.

Informações da justiça e do serviço forense revelam que cinco dos mortos tinham nomes chineses.

Os consulados chineses em San Francisco e Los Angeles ainda não responderam a questionamentos da AFP.

O consulado mexicano em São Francisco confirmou que duas vítimas eram mexicanas. A representação diplomática informou à AFP que um terceiro mexicano ficou ferido e está recebendo atendimento médico em um hospital da cidade de Palo Alto.

Os ataques em Half Moon Bay aconteceram menos de 48 horas depois de um tiroteio no sábado em Monterey Park, a poucos quilômetros do centro de Los Angeles, no qual um homem asiático matou 11 pessoas em um estúdio de dança.

O homem de 72 anos, identificado como Huu Can Tran, suicidou-se horas depois, quando a polícia se aproximou de sua caminhonete.

Acredita-se que ambos os agressores tenham usado armas semiautomáticas.

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, visita Monterey Park nesta quarta-feira, onde deve se reunir com parentes de algumas das vítimas, informou seu gabinete.

Os dois episódios deixaram a grande comunidade asiático-americana da Califórnia perplexa, enquanto procuram entender as motivações por trás dos ataques.

Também reacenderam a indignação pública sobre a postura negligente sobre o controle de armas nos Estados Unidos. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, criticou os legisladores federais por não abordarem o problema.

"O que diabos há de errado conosco, que permitimos essas armas de guerra e pentes de alta capacidade nas ruas e calçadas?", questionou Newson na terça-feira em Half Moon Bay.

"Só nos Estados Unidos. Número um em posse de armas. Número um em mortes por armas. Não é tão complicado", acrescentou.

hg/pr/ad/am/ic

Tags