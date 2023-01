Preso na Espanha suspeito de enviar cartas-bomba à embaixada ucraniana e a Pedro Sánchez

O suposto autor de uma série de cartas-bomba enviadas no final do ano passado à embaixada da Ucrânia em Madri e ao presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, foi preso nesta quarta-feira (25) - informou o Ministério do Interior.

O homem de nacionalidade espanhola - um aposentado de 74 anos, segundo uma fonte policial - foi detido em Miranda de Ebro (norte), "como o suposto autor do envio das seis cartas com material explosivo que foram enviadas no final de novembro e início de dezembro", disse o ministério em nota à imprensa.

"A operação (...) continua aberta, e buscas estão sendo feitas na casa do detido", acrescentou o ministério.

As embaixadas da Ucrânia, dos Estados Unidos e o presidente do governo espanhol foram os destinatários das seis cartas com material explosivo, enviadas deste mesmo país, conforme os investigadores.

Também foram enviadas para a ministra da Defesa, para uma fábrica de armas que produzia lançadores de granadas enviados por Madri para a Ucrânia, assim como para uma base militar, de onde saíam voos com ajuda para o país invadido pelas tropas russas.

Em quase todos os casos, os envelopes foram interceptados antes de chegarem ao destinatário.

A Justiça espanhola abriu uma investigação por um possível crime de terrorismo, enquanto Kiev ordenou o reforço da segurança das suas embaixadas.

