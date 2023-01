Petróleo se consolida à espera de notícias sobre demanda

Os preços do petróleo fecharam estáveis nesta quarta-feira, oscilando entre a surpresa positiva do relatório semanal sobre as reservas americanas e as dúvidas sobre a saúde da demanda.

A cotação do Brent para entrega em março caiu 0,01%, a 86,12 dólares, e o WTI para o mesmo mês subiu 0,02%, a 80,15 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

tu/nth/atm/gm/lb

Tags