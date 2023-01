PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL URUGUAI: Em visita ao Uruguai, Lula se encontra com presidente Lacalle Pou e faz aceno à oposição

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Alemanha autoriza entrega de tanques Leopard à Ucrânia

=== BRASIL URUGUAI ===

MONTEVIDÉU:

Lula no Uruguai: encontro com Lacalle Pou e aceno à oposição uruguaia

O presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, chega a Montevidéu nesta quarta-feira (25) para se encontrar com seu homólogo uruguaio de centro-direita, Luis Lacalle Pou, com a flexibilização do Mercosul sobre a mesa, mas também buscando dar apoio à esquerda local, ao se encontrar com seu amigo José Mujica.

BUENOS AIRES:

Brasil quer manter Mercosul inalterado e se opõe à postura do Uruguai

O Brasil quer manter inalterado o tratado fundador do Mercosul e a tarifa externa comum do bloco, disse Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula para questões internacionais, na terça-feira (24).

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

BERLIM:

Alemanha autoriza entrega de tanques Leopard à Ucrânia

Sob pressão de seus parceiros, a Alemanha autorizou nesta quarta-feira (25) o envio de tanques de guerra Leopard para a Ucrânia, que os reivindicava insistentemente para se defender melhor contra a invasão russa.

BERLIM:

Leopard 2, o tanque alemão reivindicado pela Ucrânia

O Leopard 2 é um tanque pesado que a Ucrânia pedia há meses à Alemanha e às potências ocidentais, e uma arma de renome mundial suscetível de causar um impacto "significativo" no campo de batalha.

KIEV:

A 'tortura' dos doentes na Ucrânia para manter seus respiradores ativos

Valentin Mozgovi não consegue respirar sozinho e, em meio à guerra na Ucrânia, manter seu respirador funcionando durante os apagões se tornou uma questão de vida ou morte.

PARIS:

Envio de tanques ocidentais para Ucrânia: símbolo político e ativo militar

O acordo para enviar tanques pesados alemães para a Ucrânia significa que os países ocidentais deram um passo simbólico de apoio à Ucrânia, que se beneficiará de um armamento que pode ajudá-la a romper as linhas russas.

MADRI:

Espanha 'disposta' a enviar tanques Leopard para Ucrânia após autorização de Berlim

A Espanha está "disposta" a enviar tanques de combate alemães Leopard para a Ucrânia depois que a Alemanha autorizou os países europeus a fornecerem, para Kiev, quaisquer veículos blindados que possuam - disse a ministra da Defesa, Margarita Robles, nesta quarta-feira (25).

PARIS:

A guerra na Ucrânia, da invasão russa à entrega de tanques pesados para Kiev

A invasão russa da Ucrânia deixou milhares de mortos e teve repercussões em todo o mundo, de seu início, há mais de 11 meses, até o anúncio da entrega de tanques pesados ocidentais para apoiar a resistência de Kiev.

PARIS:

Centro histórico de cidade ucraniana de Odessa é declarado Patrimônio Mundial em perigo

A Unesco inscreveu nesta quarta-feira o centro histórico da cidade ucraniana de Odessa, às margens do Mar Negro, em sua lista do Patrimônio Mundial em perigo, apesar da oposição da Rússia.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

LIMA:

Lima se prepara para novos protestos após confrontos violentos

A capital peruana se prepara para uma nova manifestação contra a presidente Dina Boluarte nesta quarta-feira, depois de a presidente pedir, na véspera, uma trégua da violência de setores radicais, que deixou 46 mortos em seis semanas de protestos.

-- EUROPA

MADRI:

Preso na Espanha suspeito de enviar cartas-bomba à embaixada ucraniana e a Pedro Sánchez

O suposto autor de uma série de cartas-bomba enviadas no final do ano passado à embaixada da Ucrânia em Madri e ao presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, foi preso nesta quarta-feira (25) - informou o Ministério do Interior.

ESTOCOLMO:

A complexa reforma na política de asilo da União Europeia

Oito anos após a crise dos refugiados em 2015, a União Europeia segue tentando realizar uma reforma na sua política de asilo mediante ao novo aumento na chegada de imigrantes ao continente.

-- OCEANIA

WELLINGTON:

Jacinda Ardern deixa governo e Hipkins toma posse na Nova Zelândia

Centenas de pessoas aplaudiram Jacinda Ardern quando ela deixou o Parlamento da Nova Zelândia nesta quarta-feira (25), antes de Chris Hipkins ser empossado como o novo primeiro-ministro.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SÃO PAULO:

Beach tennis, o esporte que levou a praia aos paulistanos

Com um golpe calculado, Rodrigo de Nascimento devolve por cima da rede uma bola inalcançável para seus adversários do outro lado da quadra de areia. Descalço, de shorts e camiseta, ele aproveita o domingo em um ambiente de praia... a poucos quarteirões da Avenida Paulista.

QUINCY-SOUS-SÉNART:

Cuba tem 'mais tambor do que mente', diz Zoe Valdés em novo livro

Em Cuba "há mais tambor do que mente" e uma transição política não parece possível a curto prazo, acredita a escritora Zoe Valdés, que deixou a ilha para viver no exílio há quase três décadas e aborda seu país natal como eterno objeto de dor e desejo em seu novo livro, "La intensa vida" (sem tradução para o português) .

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Desinformação sobre vacinas gera movimento 'sangue puro'

Um casal antivacina que rejeita uma transfusão para seu bebê, grupos de Facebook que incitam a violência contra os médicos, una organização que faz a ligação com doadores não vacinados: a desinformação sobre a covid-19 gerou um movimento chamado "sangue puro".

PARIS:

=== ESPORTE ===

MELBOURNE:

Djokovic e Sabalenka avançam às semifinais do Aberto da Austrália

Já recuperado de seu problema na perna esquerda, o sérvio Novak Djokovic atropelou o russo Andrey Rublev para chegar pela décima vez à semifinal do Aberto da Austrália, onde a bielorrussa Aryna Sabalenka continua sem perder um set.

SÃO PAULO:

-- FUTEBOL

