Pastores morrem em explosão de bomba na Nigéria

Vinte e sete pastores morreram e vários ficaram feridos nesta quarta-feira (25) na explosão de uma bomba em uma região de tensão étnica e religiosa no centro da Nigéria, informou a polícia.

Os pastores estavam com seu gado na aldeia de Rukubi, centro do país, quando uma bomba explodiu. A cidade fica no limite dos estados de Nasarawa e Benue.

"Estimamos que 27 pessoas tenham morrido na explosão, assim como muitas cabeças de gado", disse Maiyaki Muhammed Baba, comissário da polícia do estado de Nasarawa. "Várias outras pessoas ficaram feridas, e o número de mortos pode aumentar".

A polícia investiga a origem da explosão. Um grupo que reúne pastores acusou o Exército da Nigéria: "Foi um bombardeio. Matou 27 pessoas", declarou Lawal Dano, representante da associação de criadores de gado Miyetti Allah. O Exército não respondeu ao contato feito pela AFP.

O Exército já bombardeou acidentalmente civis no nordeste e noroeste do país, onde tropas lutam contra grupos jihadistas e criminosos.

O acesso à água e às pastagens está na origem de um conflito que já dura décadas entre pastores e agricultores na Nigéria central. A disputa ganhou um contorno étnico e religioso nos últimos anos, uma vez que a maioria dos pastores são muçulmanos, e os agricultores, cristãos.

