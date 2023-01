Para o Borussia Dortmund, Bellingham é "insubstituível", diz seu diretor esportivo

O diretor esportivo do Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, garantiu nesta quarta-feira que o desejo do clube é que o jogador inglês Jude Bellingham continue vestindo a camisa aurinegra por um bom tempo.

O jogador da seleção inglesa, de 19 anos, impressionou na última Copa do Mundo no Catar, o que tem despertado o interesse dos grandes clubes da Europa em contratá-lo

Em entrevista à Sky Alemanha, Kehl comentou que "por enquanto ninguém perguntou" sobre a situação de Bellingham, a quem considera "insubstituível".

"Se o viram no fim de semana passado, por tudo que acrescenta e a paixão que coloca em campo, ele é insubstituível para nós agora".

Kehl garantiu que o clube quer que o jogador fique em Dortmund, mas especificou que não pode prometer.

"Do ponto de vista esportivo, adoraria que o garoto ficasse e continuasse por muito tempo no Borussia Dortmund, mas não posso adivinhar o que acontecerá nos próximos meses", disse.

O dirigente se recusou a especular sobre as informações da imprensa alemã de que o Dortmund teria oferecido Bellingham para ser o jogador mais bem pago do elenco com o objetivo de mantê-lo.

"O menino está totalmente focado no futebol, no Dortmund".

Bellingham, que não pôde participar da vitória do Borussia Dortmund, nesta quarta-feira, fora de casa sobre o Mainz (2-1) devido a uma suspensão, poderá voltar à equipe no próximo domingo, no duelo contra o Bayer Leverkusen.

