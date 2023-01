Oito desaparecidos após naufrágio entre Japão e Coreia do Sul

As Guardas Costeiras do Japão e da Coreia do Sul procuram, nesta quarta-feira (25), por oito tripulantes de um cargueiro que afundou entre os dois países, depois que outros 14 foram resgatados.

"Um total de 14 foram resgatados", disse um porta-voz da Guarda Costeira japonesa à AFP. "Ainda não sabemos sua condição ou nacionalidade", acrescentou o porta-voz, que pediu para não ser identificado.

Onze dos resgatados estavam "inconscientes", disse a Guarda Costeira sul-coreana, depois de informar que os tripulantes resgatados estavam sendo transferidos para Nagasaki, no sudoeste do Japão.

O navio Jin Tian, um cargueiro de 6.651 toneladas registrado em Hong Kong, emitiu um pedido de socorro na noite de terça-feira, quando estava 110 km a oeste das remotas ilhas Danjo, no sudoeste do Japão, disse a Guarda Costeira deste país.

Três embarcações privadas que estavam na área ajudaram a recolher vários dos náufragos.

Um avião da Guarda Costeira japonesa e dois navios chegaram ao local, enquanto outros navios japoneses e sul-coreanos estavam a caminho para dar apoio, segundo autoridades de ambos os países.

O capitão do navio usou um telefone via satélite na manhã desta quarta-feira para informar à Guarda Costeira sul-coreana que ele e a tripulação estavam deixando o navio, que estava afundando. O contato foi posteriormente perdido.

O acidente ocorreu quando uma frente fria atingiu grande parte do Japão, com forte nevasca em algumas áreas e temperaturas de 3 ºC durante o dia próximo ao local do resgate.

A tripulação a bordo incluía 14 chineses e oito birmaneses, disse a Guarda Costeira japonesa.

Em 2020, um navio de carga com 43 tripulantes e 6.000 cabeças de gado naufragou perto do sudoeste do Japão após encontrar um tufão. Dois tripulantes sobreviveram.

